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مقتل 66 شخصا في انفجار أنبوب وقود بالمكسيك
السبت 19 يناير 2019 - 15:46
أعلن عمر فياض، حاكم ولاية هيدالغو المكسيكية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار أنبوب نقل وقود في الولاية إلى 66 شخصا .
وقع الانفجار أمس الجمعة، بالقرب من تلاهوليلبان الكائنة على بعد 85 كيلومترا شمال مكسيكو سيتي، وتردد أنه أودى بحياة الأشخاص الذين تجمعوا عند خط الأنابيب المهشم لجمع الوقود المتسرب.
وقالت شركة النفط الحكومية "بيميكس" إنه "كان قد جرى ثقب خط الأنابيب بشكل غير قانوني".