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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع "20 داعشيا" بهجمات على شرق سوريا

مصرع "20 داعشيا" بهجمات على شرق سوريا

مصرع "20 داعشيا" بهجمات على شرق سوريا
هسبريس - افي
السبت 19 يناير 2019 - 23:42

لقي 20 عنصرا على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم، اليوم السبت، في هجمات جوية وبرية لقوات حليفة لدمشق على آخر الأراضي التي تخضع لسيطرة المتشددين في محافظة دير الزور، شمال شرق البلاد، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وكشف المرصدأن طائرات، يرجح أنها عراقية، شنت عمليات قصف على المنطقة القريبة من الحدود مع سوريا، وأن ميلشيات إيرانية وقوات حليفة للحكومة من جنسيات غير سورية شنت هجمات على "داعش" من الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث تنتشر، نحو الضفة الشرقية حيث يقع المسلحون.

وأفاد المرصد السوري باستمرار المواجهات بين تنظيم "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية الكردية ،التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، في منطقة الباغوز فوقاني أحد أخر معاقل المتشددين.

وذكر المرصد أن تنظيم "داعش" يسيطر فقط على 15 كيلومترا مربعا شرق دير الزور؛ في الضفة الغربية من نهر الفرات.

من ناحية أخرى، كشف مصدر في ميلشيات "الحشد الشعبي" العراقية الشيعية، الموالية للحكومة، أنها قتلت 30 منتميا إلى "داعش"، على الأقل، في الأراضي السورية، بينهم عدة قتلى في التنظيم الإرهابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زكرياء المغربي السبت 19 يناير 2019 - 23:52
تحية كبيرة لجميع القوات العسكرية التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف
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2 - هشام السبت 19 يناير 2019 - 23:56
ان تغيير ايديولوجيات فكرية لا ياتي بالطائرات ولا الدبابات. بل ياتي من التغيير الحقيقي في واقع المجتمعات المقهورة. وانا لا اتكلم فقط عن ايديولوجيات الفكر الداعشي فقط بل كل فكر متطرف.
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