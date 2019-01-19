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كُتّاب وآراء
مصرع "20 داعشيا" بهجمات على شرق سوريا
لقي 20 عنصرا على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم، اليوم السبت، في هجمات جوية وبرية لقوات حليفة لدمشق على آخر الأراضي التي تخضع لسيطرة المتشددين في محافظة دير الزور، شمال شرق البلاد، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وكشف المرصدأن طائرات، يرجح أنها عراقية، شنت عمليات قصف على المنطقة القريبة من الحدود مع سوريا، وأن ميلشيات إيرانية وقوات حليفة للحكومة من جنسيات غير سورية شنت هجمات على "داعش" من الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث تنتشر، نحو الضفة الشرقية حيث يقع المسلحون.
وأفاد المرصد السوري باستمرار المواجهات بين تنظيم "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية الكردية ،التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، في منطقة الباغوز فوقاني أحد أخر معاقل المتشددين.
وذكر المرصد أن تنظيم "داعش" يسيطر فقط على 15 كيلومترا مربعا شرق دير الزور؛ في الضفة الغربية من نهر الفرات.
من ناحية أخرى، كشف مصدر في ميلشيات "الحشد الشعبي" العراقية الشيعية، الموالية للحكومة، أنها قتلت 30 منتميا إلى "داعش"، على الأقل، في الأراضي السورية، بينهم عدة قتلى في التنظيم الإرهابي.