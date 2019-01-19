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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تعدد إرهابيّين بين صفوف اليسار واليمين

إيطاليا تعدد إرهابيّين بين صفوف اليسار واليمين

إيطاليا تعدد إرهابيّين بين صفوف اليسار واليمين
هسبريس - ا ف ب
السبت 19 يناير 2019 - 22:49

أعلنت إيطاليا السبت أنها أحصت 30 إرهابيا فروا الى الخارج، وتأمل بتسليمهم إلى القضاء حتى يمضوا عقوبتهم بالسجن في البلاد، مثل اليساري المتطرف سيزار باتيستي الذي سجن مطلع الأسبوع بعد 37 عاما من الهرب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان :"هناك ثلاثون ارهابيا فارون، 27 يساريا وثلاثة يمينيين: الاسماء موجودة على مكتب وزير الداخلية ماتيو سالفيني".

وأوضح المصدر أن "اللائحة أعدتها من جديد أجهزة الاستخبارات وقوى الأمن بعد اعتقال سيزار باتيستي"، مشيرة الى ان "14 موجودون في فرنسا".

كما شددت الوزارة على ان الحكومة "على استعداد لخطوات رسمية لطلب التعاون من البلدان التي تؤوي ارهابيين ، بدءا بباريس". والهدف هو "التأكد من تسليم الارهابيين الى القضاء الايطالي، كما حصل لسيزار باتيستي".

وكان سيزار باتيستي، الناشط الايطالي السابق من اليسار المتطرف الذي حكم عليه في ايطاليا بسبب اربع جرائم وأبعد الاحد من بوليفيا، أودع الاثنين سجنا بسردينيا لتمضية عقوبة بالسجن المؤبد بعد اربعة عقود من الفرار.

وكان ماتيو سالفيني، الرجل القوي في الحكومة وزعيم اليمين الايطالي المتطرف، قال الاثنين "بعد 37 عاما، وفي نهاية المطاف، سينتهي قاتل (...) في المكان الذي يستحقه".

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