مبادرات سعودية وإماراتية تطلق عملة افتراضية

هسبريس ـ مُتابعة

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول في أبوظبي للإعلان عن المبادرات الجاهزة للإطلاق، من ضمنها مشروع عملة افتراضية، وذلك في إطار "استراتيجية العزم" لتنفيذ الرؤية المشتركة بين البلدين .

وأفاد مصدر إماراتي بأن اللجنة أعلنت ،في هذا الصدد، عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية، على رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات، والأسواق المالية والطيران، وريادة الأعمال والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.

ويقوم مشروع "العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية" على تجربة تقنية "بلوك تشين" في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين، واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد بن عبدالله القرقاوي، إن الاجتماع الأول للجنة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي "هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، مضيفا:"هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي ضمن نسيج واحد، ويحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق".

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق عن الجانب السعودي، على عمق العلاقات بين البلدين، وقال إن "أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يمثل انطلاقة حيوية مهمة".

وجرى إنشاء "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي"، ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعودية في ماي عام 2016. ومن ضمن أهداف المجلس الرئيسية، تحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.