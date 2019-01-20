مقتل مصور صحفي في اشتباكات بالعاصمة الليبية

هسبريس - رويترز

قتل مصور يعمل لحساب وكالة "أسوشيتدبرس" في اشتباكات بين فصائل متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك حسب مسؤول حكومي وأسرة المصور.

ولقي محمد بن خليفة حتفه نتيجة إصابته بقذيفة طائشة في العاصمة الليبية أثناء تغطيته الاشتباكات.

واندلع القتال الأسبوع الماضي ليخرق بذلك وقفا هشا لإطلاق النار، توسطت فيه الأمم المتحدة في شتنبر الماضي