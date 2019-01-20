غارة أمريكية تقتل عشرات المتشددين في الصومال

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت "القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا"، في بيان، أن الجيش الأمريكي قتل 52 متشددا في غارة جوية في منطقة جوبا الوسطى، بالجمهورية الصومالية.

وأضاف البيان ذاته أن الجيش شن هذه الغارة ردا على هجوم شنه مقاتلو "حركة الشباب" المتطرفة على القوات الحكومية الصومالية.