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الرئيسية | خارج الحدود | غارة أمريكية تقتل عشرات المتشددين في الصومال

غارة أمريكية تقتل عشرات المتشددين في الصومال

غارة أمريكية تقتل عشرات المتشددين في الصومال
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 20 يناير 2019 - 04:40

أعلنت "القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا"، في بيان، أن الجيش الأمريكي قتل 52 متشددا في غارة جوية في منطقة جوبا الوسطى، بالجمهورية الصومالية.

وأضاف البيان ذاته أن الجيش شن هذه الغارة ردا على هجوم شنه مقاتلو "حركة الشباب" المتطرفة على القوات الحكومية الصومالية.

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