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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا

مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا

مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا
هسبريس - رويترز
الأحد 20 يناير 2019 - 12:00

نظم الآلاف مسيرات في مدن رئيسية باستراليا اليوم الأحد للمطالبة بضمان سلامة النساء بعد مقتل طالبة إسرائيلية في ملبورن.

وتمثل المسيرات جزءا من تجمعات حاشدة في أنحاء العالم دعما لحقوق النساء وشارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص في سيدني رددوا فيها هتافات تطالب بتأمين سير النساء في مدن استراليا.

وكانت الطالبة الإسرائيلية آية مصاروة (21 عاما) قتلت أثناء عودتها لمنزلها بعد أن قضت ليلة مع أصدقائها في ملبورن الأسبوع الماضي. وتم توجيه اتهام لشاب يبلغ من العمر 20 عاما بقتلها.

وأجج مقتل مصاروة الغضب من العنف ضد المرأة بعد مقتل أوريديس ديكسون (22 عاما) في ملبورن بينما كانت عائدة إلى منزلها بعد المشاركة في عرض كوميدي في يونيو .

وتجمع الآلاف احتجاجا على مقتل مصاروة يوم الجمعة واستمروا في وضع الزهور في المكان الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة. وسار ترام يحمل الزهور فقط في نفس طريق رحلة مصاروة الأخيرة.

ورفع متظاهرون اليوم الأحد في سيدني لافتات تكريما لمصاروة وضحايا العنف الآخرين. وظهرا في نشرات إخبارية تلفزيونية نساء تحملن لافتات كُتب عليها "من أجل آية ومن تعانين في صمت" و"أريد أن أسير في المتنزه ليلا".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية عن سامانثا نولان سميث وهي واحدة من مئات المحتجين في العاصمة الاسترالية كانبيرا قولها "لا أريد أن تنشأ ابنتي في عالم تشعر فيه بعدم الأمان أو لا تستطيع أن تستغل فيه الفرص التي تلوح لها وأشارك في المسيرة مع ابني لأني لا أريده أن ينشأ في عالم تصبح فيه الذكورة السامة مقبولة".

وبعد مقتل مصاروة قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن حكومته ستعلن عن "خطة عمل" أخرى للقضاء على العنف ضد النساء قبل الانتخابات المقررة بحلول مايو أيار إضافة إلى الخطة التي تبلغ تكلفتها 350 مليون دولار استرالي (252 مليون دولار) التي تُنفذ بالفعل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الأحد 20 يناير 2019 - 12:25
أستراليا كانت دائما تعبر عن قلقها إزاء ما تتعرض له المرأة في العالم خاصة في المملكة العربية السعودية وأين حقوق الشابة أية ماذا فعلت الخارجية الأسترالية تجاه أية وحقوقها
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2 - حنظلة المغربي الأحد 20 يناير 2019 - 12:38
غريب هدا العالم حتى استراليا لاتسلم من العنف الذكوري. ويخرجون في مسيرات تندد بهدا الفعل المشين.علاقة الرجل بالمرأة معقدة حتى علماء النفس والاجتماع حارو فيها.مثل الفتاة المراكشية لي شرملها صاحبها مزيااااان حتى اصبح وجهها مثل فرانك انشتاين ووقف الجميع بجانبها حتى يأخد المشرمل عقابه وهي تقول لهم "الى دخلتوه للحبس انتحر"انه الحب ياسادة .ليس حب فوق السطوح ولكنه الحب بطعم 14.تصبحون على وطن.
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