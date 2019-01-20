التحالف العربي يدمر مرافق عسكرية تابعة للحوثيين

هسبريس - متابعة

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن، الیوم الأحد، تدمير سبعة أهداف عسكرية لقدرات الطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلقها مساء أمس السبت.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في تصریح صحفي "أن عملیة الاستھداف جاءت بعد عملية استخباریة دقیقة استغرقت وقتا طویلا شملت رصد ومراقبة نشاطات المیلیشیا الحوثیة وتحركات عناصرھا الإرھابیة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنیته التحتیة عملیاتیا ولوجستیا وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

وأضاف أن الاھداف المدمرة شملت اماكن التخزین للطائرات بدون طیار وورش التصنیع والتركیب والتفخیخ وقطع الغیار، إضافة إلى أماكن الفحص وتجھیز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدریب لتنفیذ العملیات الإرھابیة".

وقال المالكي إن عملیة الاستھداف ھذه تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفیة، كما أن قیادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائیة والتدابیر اللازمة لحمایة المدنیین وتجنیبھم للأضرار الجانبیة.

وأكد في هذا الصدد "التزام قیادة القوات بتطبیق القانون الدولي الإنساني في كافة العملیات العسكریة واستمرار التزامھا بمنع وصول واستخدام المیلیشیا الحوثیة والتنظیمات الإرھابیة لمثل ھذه القدرات النوعیة التي تھدد الأمن الاقلیمي والدولي".

وكان المتمردون الحوثيون قد شنوا قبل أيام هجمات بطائرات دون طيار على مواقع للجيش اليمني، منها الهجوم الذي استهدف قبل أسبوعين استعراضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة جوية جنوب البلاد وأسفر عن مقتل 6 أفراد من الجيش وإصابة 12 آخرين.

ويتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إيران بتزويد المتمردين الحوثيين بقدرات نوعية وأسلحة، منها الطائرات من دون طيار.

ويشهد اليمن منذ نحو أربع سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثي، الذين تدعمهم إيران، من جهة أخرى، ويسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.