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كُتّاب وآراء
زلزال قوي بـ6.7 درجات يضرب سواحل الشيلي
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب ساحل الشمال الأوسط في تشيلي مساء أمس وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 ألف شخص وإن شخصين توفيا بسبب نوبات قلبية.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع الساعة 10:32 مساء بالتوقيت المحلي (0132 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 16 كيلومترا جنوب غربي كوكيمبو. وتسبب الزلزال الذي كان على عمق 53 كيلومترا في اهتزاز المنازل ووقوع انهيارات أرضية في المنطقة الجبلية ودفع السلطات في البداية إلى إجلاء السكان من المناطق الساحلية خوفا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
لكن مركز التحذير من أمواج المد العاتية بالمحيط الهادي أكد عدم وجود أي خطر من حدوث تسونامي.
وقالت الشرطة وتقارير الإعلام المحلي إن رجلا وامرأة من كبار السن توفيا بالسكتة القلبية التي يعتقد أنها مرتبطة بالزلزال.
وهز الزلزال محطة رئيسية للطاقة الكهربية لكن التيار عاد لمعظم المنطقة خلال الليل.
وقال شاهد إن الأبنية القديمة لحقت بها أضرار طفيفة في مدينة لا سيرينا الساحلية القريبة وهي منتجع يبعد نحو 400 كيلومتر شمالي سانتياجو.
وقالت شركة التعدين التشيلية أنتوفاجاستا إن العمليات تسير بشكل طبيعي في منجم لوس بيلامبريس للنحاس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كن كان هادشي فالمغرب (الله يحفظ) كون نتسناو شي سيمانا ولا شهر باش يرجع الضو ....