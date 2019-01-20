ماي تناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

هسبريس - رويترز

قال مصدر حكومي إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستعقد مؤتمرا عبر الهاتف مع الوزراء اليوم الأحد لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وستعود إلى البرلمان غدا الإثنين لتدلي ببيان حول كيف ستمضي في انسحاب بريطانيا من التكتل بعد أن رفض البرلمان الأسبوع الماضي التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد.