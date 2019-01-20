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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتجاجات في السودان تحتدم بمظاهرات "أم درمان"

الاحتجاجات في السودان تحتدم بمظاهرات "أم درمان"

الاحتجاجات في السودان تحتدم بمظاهرات "أم درمان"
هسبريس - رويترز
الأحد 20 يناير 2019 - 18:50

قال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين وطاردتهم في الشوارع في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة شهرها الثاني.

وأغلق المحتجون شارع الأربعين، أحد الشوارع الرئيسية في أم درمان وكان البعض يشير بعلامة النصر وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

ووصل نحو 30 شاحنة تقل أفراد أمن بعضهم يرتدي الزي الرسمي والبعض الآخر ملابس مدنية، وتم نشرهم في المنطقة.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر مظاهرات يومية تقريبا احتجاجا على الأزمة الاقتصادية. ويطالب المحتجون بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثين عاما ويحملونه مسؤولية جميع المشاكل التي تعاني منها البلاد.

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