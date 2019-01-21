المعارضة الفنزويلية تبحث فرص سحب السلطة من الرئيس مادورو

آلينا دييست*

بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ولاية رئاسية جديدة سيبقى بموجبها في السلطة حتى العام 2025، بعد تحقيقه انتصارا في انتخابات اعتبرتها المعارضة والمجتمع الدولي مزورة في وقت تبدو قبضته على السلطة أقوى من أي وقت مضى.

لكن لماذا يتحدث المحللون عن وجود أمل بالتغيير السياسي؟

بث المهندس الصناعي خوان غوايدو (35 عاما)، الذي تولى في الخامس من يناير رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تهيمن عليها المعارضة، روحا جديدة في الهيئة التي باتت عاجزة عمليا جراء مناورات مادورو الدستورية.

وقال جيف رامسي، الخبير في الشأن الفنزويلي لدى مركز أبحاث "مكتب واشنطن لأميركا اللاتينية" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن "الأمر أشبه بإعادة ميلاد. باتت المعارضة أكثر اتحادا من أي وقت مضى".

وكتب أندريه أوبينهايمر، الصحافي المعروف المختص بالشؤون الأميركية اللاتينية: "لأول مرة منذ عدة شهور (...) مادورو في موقع دفاع".

وفي غضون أسابيع فقط من توليه مهامه الجديدة، نجح غوايدو في دفع الأغلبية المعارضة في البرلمان إلى الإعلان رسميا بأن مادورو مغتصب للسلطة وإعادة انتخابه هي نتيجة تزوير الاقتراع. وقد تعهد باستصدار "عفو" عن كافة المسؤولين العسكريين والحكوميين الذين يتخلون عن الرئيس.

واستعصى هذا الإنجاز على أسلافه الذين تم نفيهم وسجنهم أو أُسقطت عنهم الأهلية.

القانون والدستور إلى جانبهم

وصعّد غوايدو النبرة في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، مستندا إلى بنود في الدستور الفنزويلي تدعو الناس إلى رفض الأنظمة التي تنتهك القيم الديمقراطية. وقال: "أملك القدرة على تسلم منصب الرئاسة على أساس مؤقت للدعوة إلى انتخابات حرة وعادلة، وأرغب في ذلك".

ويتفق مايكل شيفتر، مدير مركز أبحاث "الحوار الأميركي الداخلي"، على أن سحب غوايدو السلطة من مادورو سيكون متماشيا مع القانون.

وقال: "ما يحصل في فنزويلا ليس انقلابا. الجمعية الوطنية ورئيسها الحالي غوايدو شرعيون تماما والقانون والدستور إلى جانبهم".

لكنه أضاف أن المعارضة، التي تواجه المحكمة العليا الموالية للنظام والقادرة على إبطال كافة قرارتها، أمام اختبار لمدى قوتها التي اكتُشِفت مؤخرا.

وقال الدبلوماسي المخضرم مايكل ماتيرا، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة: "سيكون دعم الجيش والشعب الفنزويلي والمجتمع الدولي ضروريا للسماح لغوايدو بتولي منصب الرئاسة رسميا ولعب دور يحاول مادورو الآن التشبث به بطريقة غير شرعية".

ولهذا الهدف، مدت الجمعية الوطنية هذا الأسبوع بشجاعة يدها إلى الجيش فتعهدت بمنح عفو لجميع الأشخاص الذين يدعمون العودة إلى النظام الدستوري.

وقال رامسي إن غوايدو سيحتاج إلى الحصول على الدعم من المؤيدين المعتدلين للرئيس الراحل هوغو تشافيز، سلف مادورو.

ضغط دولي

تواجه كراكاس ضغوطا دولية متزايدة منذ إعادة انتخاب مادورو في مايو الماضي، لكنها ازدادت مع وصول زعيم يميني متشدد إلى السلطة في البرازيل حيث يتفق الرئيس الجديد جاير بولسونارو مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بأن مادورو "ديكتاتور".

واجتمع بولسونارو، الذي وصفه مادورو بأنه هتلر العصر الحديث، في قصر بلانالتو الرئاسي في البرازيل مع ميغيل أنخيل مارتن، رئيس محكمة العدل الفنزويلية العليا في المنفى المعينة من قبل الجمعية الوطنية. وحضر الاجتماع كذلك لويس ألماغرو، المستشار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية.

وفي هذه الأثناء، التقى وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو بمعارضين فنزويليين وممثلين عن الولايات المتحدة ومجموعة ليما، وهو تكتل دول منتقدة لمادورو.

وبعد الاجتماع، أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن استعداد البرازيل تولي غوايدو الرئاسة "موقتا".

ورغم أن لدى مادورو عدة حلفاء في أميركا اللاتينية والعالم، يتوقع أن يرحب الجزء الأكبر من المجتمع الدولي بالانتقال الديمقراطي للسلطة في فنزويلا، بحسب شيفتر.

وقال إن "هذه العملية تحتاج إلى أن تدار بمهارة وأن تكون الرؤية واضحة في ما يتعلق بالعقبات" المحتملة.