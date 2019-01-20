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كُتّاب وآراء
في الذكرى الثانية لرئاسة الولايات المتحدة .. ترامب: "أمريكا أولا"
بمناسبة حلول الذكرى الثانية على تنصيبه رئيسا للبلاد، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مقطع فيديو أكد فيه أنه يضع مصالح الولايات المتحدة في المقدمة.
ويتناول المقطع، الذي يستغرق نحو دقيقة ونصف، صورا للرئيس في مواقف مختلفة مثل مؤتمرات سياسية وبجانب جنود وعمال.
وأكد ترامب: "من الآن فصاعدا ستحكم رؤية جديدة وطننا. من اليوم فصاعدا ستكون أمريكا أولا".
ويعد شعار "أمريكا أولا" أحد الشعارات التي يستخدمها ترامب، وقد استخدمه في الماضي رؤساء آخرون مثل وودرو ويلسون (1913-1921)، وهو يجسد السياسة على أساس الأحادية والقومية.
وأكد ترامب أن "كل قرار في التجارة والضرائب والهجرة والشؤون الخارجية سيتخذ من أجل مصلحة العمال والأسر الأمريكية".
وأضاف "سنعيد وظائفنا. سنعيد حدودنا. سنعيد ثروتنا وأحلامنا"، مشيرا إلى أن 20 يناير 2017 "سيظل كيوم عاد فيه الشعب ليحكم هذا البلد".
من جانبها، نشرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، تغريدة على شبكة "تويتر" الاجتماعية كتبت فيها "مر عامان لا يمكن نسيانهما في البيت الأبيض".
كما كتبت ميلانيا ترامب بخصوص صورة لها مع زوجها أثناء رقصهما في يوم التنصيب "أشعر بالفخر لخدمة هذا الوطن العظيم".