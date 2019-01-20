آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد الاتفاق حول مقدونيا

هسبريس - افي

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم في وسط آثينا لمطالبة البرلمان اليوناني بعدم إقرار الاتفاق حول تغيير اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى مقدونيا الشمالية.

ورفع المتظاهرون أعلاما زرقاء وبيضاء وأعلام أخرى للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في ميدان سنتاجما قرب البرلمان ورددوا النشيد الوطني والأغاني الوطنية.

ويقدر المنظمون مشاركة 600 ألف شخص في الاحتجاجات.

واحتشد أشخاص من جميع الأعمار والتوجهات السياسية لرفض ما اعتبروه "خيانة" للوطن اليوناني وهو الاتفاق بين حكومة آثينا وسكوبيه لمنح اسم محدد للجمهورية اليوغوسلافية السابقة لإنهاء نزاع استمر لأكثر من ربع قرن.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فاشيو اليسار.. لتخرجوا من مقدونيا" و"استفتاء الآن حول مقدونيا".