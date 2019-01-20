24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
- سرقة بالوعات المجاري
- "البام" يتحرك تشريعيا لإعادة "توقيت غرينيتش"
- المكتب المغربي للسياحة يجلب الزبناء باسكندينافيا
قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)
مجسّم "دار الطّير" بمدينة تطوان .. حكاية الزّمان وأسطورة الإنسان (5.00)
مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا (4.50)
- "البام" يتحرك تشريعيا لإعادة "توقيت غرينيتش" - (87)
- أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب - (81)
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور - (73)
- رصيف الصحافة: العثماني "مرْضي الملك" و9 ملايين تقاعد بنكيران - (37)
- أسرة تواصل العيش في كهف وجمعويون يطلبون انتشالها من الغار - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد الاتفاق حول مقدونيا
تظاهر آلاف الأشخاص اليوم في وسط آثينا لمطالبة البرلمان اليوناني بعدم إقرار الاتفاق حول تغيير اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى مقدونيا الشمالية.
ورفع المتظاهرون أعلاما زرقاء وبيضاء وأعلام أخرى للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في ميدان سنتاجما قرب البرلمان ورددوا النشيد الوطني والأغاني الوطنية.
ويقدر المنظمون مشاركة 600 ألف شخص في الاحتجاجات.
واحتشد أشخاص من جميع الأعمار والتوجهات السياسية لرفض ما اعتبروه "خيانة" للوطن اليوناني وهو الاتفاق بين حكومة آثينا وسكوبيه لمنح اسم محدد للجمهورية اليوغوسلافية السابقة لإنهاء نزاع استمر لأكثر من ربع قرن.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فاشيو اليسار.. لتخرجوا من مقدونيا" و"استفتاء الآن حول مقدونيا".