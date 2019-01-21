اللبنانيون يحتجون ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية

هسبريس - رويترز

تظاهر المئات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت الأحد (20 يناير) محملين الزعماء السياسيين المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقال محتجون إن الاحتجاج كان مقررا من قبل ولم يتقرر ليتزامن مع استضافة لبنان (القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية)

وقال متظاهر يدعى عمران فوعاني "نحن نازلين اليوم أولاً بوجه هاي السلطة اللي وصّلت البلد لحالة الانهيار ولنحذر هيدي السلطة من الاستمرار بهذا النهج، لأن هذا سيؤدي الى انهيار البلد وعلى كل أهل البلد جاية لنحملها مسؤولية، تتحمل هي مسؤولية الانهيار ما تحمله للطبقات الفقيرة وأصحاب الأجر المحدود".

وقال متظاهر آخر يدعى محمد فران "نحن بالأساس مقررين هيدا اليوم لأن الوضع، البلد، ما عاد يحمل، لا حكومة، لا مجلس نواب عم يشتغل متل الخلق، لا رئاسة جمهورية عم تشتغل متل الخلق. فيه أربع خمس سياسات بقلب الحكومة، ما فيه شيء حتى بالسياسات المالية، السياسات المالية مضروبة، كل ما عم نمشي نحو الإفقار أكتر للشعب اللبناني".

ولبنان، الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد، في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار سليم.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة من فصائل مختلفة وفقا لنظام طائفي لتقاسم السلطة.

ويقول البنك الدولي إن أحدث بيانات رسمية متاحة تشير إلى أن ثلث السكان تقريبا يعانون من الفقر.

وقال متظاهر يدعى سمير سكيني "نحن أول شيء استباقاً للشيء اللي حيصير اللي هو الانهيار العظيم اللي جايي، واللي أصلاً بلش (بدأ). فالفكرة باختصار ان هيدا الانهيار في حده بده يدفع حقه، الشعب ما بقى معه يدفع حقه هيدا الشي، خلى الطبقة اللي فوق اللي هي وصلتنا لها المرحلة تدفع حق هيدا الانهيار الكبير".