شرطة بريطانيا تنبه الأمير فيليب إلى حزام الأمان

هسبريس - د.ب.أ

تحدثت الشرطة البريطانية مع الأمير فيليب / 97 عاما/ بعدما تم تصويره فوتوغرافيا أثناء قيادته بدون حزام الأمان عقب تصادم قبل يومين بينما كان يقود سيارته قرب ضيعة ساندرينجهام الملكية.

وحذرت شرطة نورفولك فيليب اللقب بدوق أدنبره بعدما نشرت صحيفة "ديلي ميل" وصحف أخرى صورا فوتوغرافية على الانترنت، يظهر فيها وهو يقود سيارة من طراز "لاندروفر" رياضية فارهة مماثلة لتلك التي قادها أثناء حادث يوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى إنه تم الاطلاع على الصور الفوتوغرافية "وقد تم توجيه كلمات نصح مناسبة لقائد السيارة ".

وقالت المتحدثة إن "هذا يتماشى مع استجابتنا المعهودة عندما يتم اطلاعنا على مثل هذه الصور التي تظهر هذا النوع من خرق القانون ."

كانت الصور قد أظهرت في وقت سابق من يوم السبت سيارة لاندروفر جديدة يتم تسليمها إلى الضيعة في مقاطعة نورفولك بشرقى انجلترا.

وتضررت السيارة "لاندروفر" التي كان يقودها فيليب بعدما انقلبت على جانبها عقب التصادم.

وامتنع قصر باكنجهام عن التعليق على الصور وقال إنه ليس لديه أي جديد بشأن فيليب الذي لم يصب في حادث يوم الخميس قرب ساندرينجهام.