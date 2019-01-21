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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تسحب تصريح عمل شركة إيرانية للنقل الجوي

ألمانيا تسحب تصريح عمل شركة إيرانية للنقل الجوي

ألمانيا تسحب تصريح عمل شركة إيرانية للنقل الجوي
هسبريس - رويترز
الاثنين 21 يناير 2019 - 14:40

قال مصدر كبير بالحكومة الألمانية، ضمن تصريح لرويترز اليوم الاثنين، إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية.

كما أوضح المسؤول نفسه أن اتخاذ هذا القرار "يعود لأسباب تتعلق بالسلامة" و"للاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية".

وتشتبه الحكومة الألمانية في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2011، تُستغل من قبل "الحرس الثوري" الإيراني في "أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضا".

وتتهم عدة دول بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس، أو التخطيط لشن هجمات فوق تراب القارة، بينما شدد المصدر الحكومي الألماني على أن "إلغاء تصريح شركة الطيران لا يشكل عقوبات عامة على إيران".

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