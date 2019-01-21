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كُتّاب وآراء
غصن يعلن قبول "أي شروط" لمغادرة السجن بكفالة
قال رئيس شركة نيسان موتور السابق، كارلوس غصن، إنه سيقبل أي شرط يفرضه القضاء الياباني للخروج من السجن بكفالة، وذلك بعد اعتقاله لأكثر من شهرين.
وتعهد غصن، في بيان نقلته الصحف اليابانية، بالبقاء في البلاد وتقديم ضمانات بأنه سيتعاون مع السلطات من أجل إقناع المحكمة بالافراج عنه بكفالة، بعدما تم رفض طلب الافراج عنه بسبب هروبه وتدمير أدلة الاتهام.
وقال غصن في البيان الذي وزعه المتحدث باسمه: "لا أزال محبوسا في مركز اعتقال، بعد 64 يوما منذ اعتقالي، دون تاريخ في الأفق للإفراج عني".
وتتهم النيابة العامة في العاصمة طوكيو غصن بـ"حجب مكافآت بالملايين من نيسان عن السلطات" و"انتهاك ثقة الشركة باستخدام أموالها لتغطية خسائر شخصية في أسواق المال والأعمال".
ومن بين الشروط التي أعلن غصن قبوله لها "تسليم جواز السفر للسلطات اليابانية، وعدم التواصل مع شهود الاثبات المحتملين في القضية، والحضور يوميا إلى مقر النيابة العامة".
ويعتقد محامو كارلوس غصن أنه من المحتمل أن يستمر اعتقال موكلهم ستة أشهر إضافية؛ حتى تبدأ جلسات المحاكمة المنتظرة.