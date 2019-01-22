24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الخلفي يطمئن سكان وزان بشأن النواة الجامعية (5.00)

  2. "عراق بايكرز" يرفعون شعار "لا للسياسة" لعلاج "جروح الطائفية" (5.00)

  3. سر سعادة عامل النظافة (5.00)

  4. روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك" (5.00)

  5. بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عودة الرئيس بونغو إلى المغرب تزيد الشكوك حول مستقبل الغابون

عودة الرئيس بونغو إلى المغرب تزيد الشكوك حول مستقبل الغابون

عودة الرئيس بونغو إلى المغرب تزيد الشكوك حول مستقبل الغابون
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:00

جاءَ لبضعِ ساعات، ترأس اجتماعاً داخلياً واطلع على الملفات الكبرى، ثم غادرَ البلاد على الفور متوجها مجدداً صوب الرباط لمواصلة فترة نقاهته. لكن لا يبدو أن مقام الرئيس الغابوني، علي بونغو، الذي عاشت بلاده على وقع محاولة انقلابية "فاشلة"، سيطيب له هذه المرة بالرباط، بعدما تزايدت الدعوات الغابونية بضرورة عودة "الرئيس المريض"، خاصةً وأن لهيب الانقلاب مازالَ حارقا في هذا البلد الإفريقي.

وترأَّس بونغو، الذي يعتبر أحد أهم حلفاء الرباط في القارة الإفريقية، أشغال المجلس الوزاري لحكومته الجديدة التي تشكلت بعد تنصيب الجمعية الوطنية (برلمان الغابون) عقب انتخابات أكتوبر التي فاز بها الحزب الديمقراطي الغابوني الحاكم (PDG).

وقد كانت هذه المرة الأولى التي يعود فيها بونغو إلى الغابون منذ أن أصيب بجلطة دماغية في 24 أكتوبر في الرياض حيث بقي في المستشفى حتى أواخر نونبر، قبل المجيء إلى المغرب للعلاج وإعادة التأهيل.

وحاولَ بونغو من خلال زيارته الخاطفة إلى بلاده أن يُثبت للمعارضين وللجيش أنه في صحة جيدة، وأن الأمر لا يدعو إلى مزيد من القلق، بعدما غابَ عن البلاد لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وهو ما أثار الشكوك حول حالته الصحية وما إذا كان يعاني من مضاعفات قد تؤثر على مستقبل البلاد، لكن ظهوره على شاشات التلفزيون بدّد هذه الشائعات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصور الرسمية لحفل اليمين أظهرت بونغو جالساً لا يتحدث مع أحد، وخلال اجتماعه مع كبار السياسيين كان "يتنقل عبر كرسي متحرك، وهي صور بعيدة كل البعد عن أن تكون مقنعة".

وزاد المصدر الفرنسي أنه "بعد أقل من أسبوع من محاولة الانقلاب الفاشلة من قبل جنود شباب كانوا ينادون بالانتفاضة ضد نظامه، كان الكثيرون ينتظرون قيام رئيس الدولة، البالغ من العمر 59 عامًا، بالتصدي لهذه المحاولة الفاشلة بالظهور أكثر مع الغابونيين، من أجل طمأنتهم حول استقرار وأمن بلدهم"، لكنه عاد بهدوء إلى الرباط بعد أقل من 24 ساعة من وصوله، حتى من دون ترؤس الحكومة الجديدة كما كان مقرراً.

وتأسَّف ريمون ندونغ سيما، رئيس الوزراء السابق من عام 2012 إلى عام 2014، لغياب علي بونغو، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية: "رئيس الجمهورية قام برحلة سريعة إلى الغابون لتلقي قسم أعضاء الحكومة الجديدة، لم ينتهز هذه الفرصة لمقابلة الناس لبضع دقائق وتبديد شكوكهم".

ووفقا للمسؤول الغابوني، فإن "أولئك الذين نظموا هذه الرحلة أرادوا فقط أن يضمنوا، وراء ما يشبه الشرعية، استمرارية السلطة في البلاد"، مضيفاً: "بدء الاحتفال الرئاسي من وصوله السري، وبُعده عن الإعلام، وإلغاء مجلس الوزراء في آخر لحظة، كل هذه الأمور تزيدُ من الشكوك حول قدرته على تحمل مسؤوليات وظيفته".

وقال جان بونيفاس أسيل، عم علي بونغو رئيس حزب صغير من الأغلبية الرئاسية، دائرة الإصلاحيين الليبراليين (CLR)، في مقابلة أجراها مع إذاعة محلية، إن "حفل استقبال الرئيس الذي حضرناه قبل بضعة أيام لا يليق بجمهورية تريد أن تكون مسؤولة".

وأضاف: "لقد صدمت أن أرى على شاشة التلفاز ابن أخي بهذه الطريقة، ضعفت إلى حد كبير حيث قدم حججاً أخرى لأولئك الذين يرغبون في رحيله عن السلطة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Sab الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:09
هذا الذل والهوان الذي تعيشه القارة بأكملها هي من نتاج وحصاد شعوبها المتهالكة ، الغير قادرة على الإستيقاظ من هذه العبودية والشماتة التي تنخر في جسدها ووعيها.
بطبيعة الحال ، فرنسا حاضرة بقوة في إفريقا الغربية ، وبالكاد تكون هي من تسير السياسة في هاته البلدان، إستعمار في حلة جظيدة وسياسيين أفارقة فاسدين ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - يوسف -47 الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:18
لا مستشفيات عندنا هنا و لا اية صحة و الاغنياء و المسؤولون يتعالجون في اوربا او امريكا و لا ندري لم يترك بلده حتى و لو كان مريضا و هناك رؤساء مرضى بل مقعدون يسيرون البلد من فوق كرسي متحرك...و المغرب دوما يأوي الرؤساء الافارقة مثل موبوتو و غيره..لان المغاربة كرماء و الماء فائض بشكل مذهل مثل الارز بل فاحش الثراء اذ يشتري التيجيفي و اليختات و الكماليات و الاقمار الصناعية و الكات كات و غيرها...و المغرب تقريبا هو بلدي اوروبي يتكلم الفرنسية الراقية افضل من الفرنسيين و التعليم به افضل من كوريا الجنوبية و كل شيئ على ما يرام.. سياسة حكيمة جدا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - مواطن الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:19
نتمنى لصديق المغرب الوفي كامل الصحة والعافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - شخشوخة مروكية الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:26
ا لجزائر ستبحث عن المستحيل من اجل انقلاب دموي بالغابون..مادام الغابون صديق المغرب..فالمخابرات اجزائرية علي خط مقلب بخيوط دموية.واذكاء الفتنة بين المغرب والغابون..وتدعيم المعارضة لبنغو بسلاح ومال شعب الجزائري..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - ولد حميدو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:29
ادا كان نائبا عنه فليس مشكل لحين إجراء الانتخابات المقبلة اما عزل الرئيس أو حتى تقديم استقالته فالبلاد ستعمها الفوضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.