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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك"

روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك"

روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 يناير 2019 - 16:40

فتحت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في روسيا إجراء إداريا ضد شبكتي "تويتر" و"فيسبوك" الاجتماعيتين بسبب عدم الالتزام بالقوانين السارية بشأن تخزين البيانات الشخصية لمستخدمين روس في الأراضي الروسية، بحسب ما أفادت الهيئة به اليوم.

وذكر المتحدث باسم الهيئة، فاديم امبلونسكي لوسائل الإعلام الروسية أن كلتا الشركتين رفضتا أن تكشفا لها عن خطط خاصة وتواريخ محددة للالتزام بقوانين تحديد بيانات المستخدمين الروس الساري منذ سبتمبر 2015.

وكانت تلك الجهة قد أرسلت للشبكتين الشهر الماضي طلبا لمعلومات، ولكن ردهما "لم يحمل شيئا محددا بشأن الالتزام بالقانون أو عن الفترات التي سينفذان فيها ذلك في المستقبل". ولذلك قررت الهيئة فتح "ملف إداري ضد الشركتين".

وينص قانون تخزين البيانات على أن الشركات الروسية والأجنبية يجب أن تخزن المعلومات الشخصية للمواطنين الروس في قواعد بيانات تقع في الأراضي الروسية.

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