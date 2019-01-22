24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهوة تتعمق بين رفاق لشكر في مجلس المحمدية
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان
- سرقة محتويات السيارات تجرّ 5 أفراد إلى السجن
- عاصفة انتقادات تواجه وزير الإسكان في البرلمان
- التوفيق ينفي إغلاق وزارته للمساجد "عن اختيار"
"عراق بايكرز" يرفعون شعار "لا للسياسة" لعلاج "جروح الطائفية" (5.00)
بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت (5.00)
- مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور - (135)
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان - (102)
- بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت - (62)
- البوليساريو تلجأ إلى القضاء الأوروبي أمام الانتصار الدبلوماسي المغربي - (46)
- آلام داء غريب حير الأطباء تُفاقم معاناة مريضة معوزة في فاس - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوروبا تسعى إلى استكشاف القمر سنة 2025
كلفت وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة (أراينغروب) بدراسة مبدئية لاستكشاف القمر في 2025 بمركبة هبوط، وفقا لما أعلنه رئيس المجموعة أندريه هوبير روسيل.
وإذا ما تمت المهمة ستكون هذه أول مرة تستكشف فيها أوروبا القمر.
وقال روسيل في مؤتمر صحفي "الهدف هو استكشاف الريغولث، وهو نوع من المعادن الذي من الممكن أن يُستخرج منه الأوكسجين والماء".
وأضاف المدير "على أوروبا أن تحصل على مساحتها في غزو الفضاء، وهو أمر جوهري بالنسبة لمستقبل الإنسانية".
من جانبه راهن مدير الرحلات المُسيرة والاستكشاف الروبوتي بوكالة الفضاء الأوروبية، ديفيد باركر في تغريدة بشبكة (تويتر) الاجتماعية على "العودة للقمر في ظل معرفة الكثير من الأمور عنه في الوقت الحالي"، ومن ضمنها الماء الموجود "غالبا" في سطحه.
ووفقا لباركر فإن من ضمن الأهداف الأخرى أن يخطور رواد الفضاء الأوروبيون بأقدامهم فوق سطح القمر في ثلاثينيات القرن الحالي.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة بالتزامن مع مرور 50 عاما على صعود الإنسان للقمر.