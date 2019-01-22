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الرئيسية | خارج الحدود | أوروبا تسعى إلى استكشاف القمر سنة 2025

أوروبا تسعى إلى استكشاف القمر سنة 2025

أوروبا تسعى إلى استكشاف القمر سنة 2025
هسبريس - إفي
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:40

كلفت وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة (أراينغروب) بدراسة مبدئية لاستكشاف القمر في 2025 بمركبة هبوط، وفقا لما أعلنه رئيس المجموعة أندريه هوبير روسيل.

وإذا ما تمت المهمة ستكون هذه أول مرة تستكشف فيها أوروبا القمر.

وقال روسيل في مؤتمر صحفي "الهدف هو استكشاف الريغولث، وهو نوع من المعادن الذي من الممكن أن يُستخرج منه الأوكسجين والماء".

وأضاف المدير "على أوروبا أن تحصل على مساحتها في غزو الفضاء، وهو أمر جوهري بالنسبة لمستقبل الإنسانية".

من جانبه راهن مدير الرحلات المُسيرة والاستكشاف الروبوتي بوكالة الفضاء الأوروبية، ديفيد باركر في تغريدة بشبكة (تويتر) الاجتماعية على "العودة للقمر في ظل معرفة الكثير من الأمور عنه في الوقت الحالي"، ومن ضمنها الماء الموجود "غالبا" في سطحه.

ووفقا لباركر فإن من ضمن الأهداف الأخرى أن يخطور رواد الفضاء الأوروبيون بأقدامهم فوق سطح القمر في ثلاثينيات القرن الحالي.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطة بالتزامن مع مرور 50 عاما على صعود الإنسان للقمر.

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