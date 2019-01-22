حكومة بريطانيا تعين "ناطقة جديدة" باللغة العربية

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعيين متحدث جديد باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية ومقرّه سفارة بريطانيا في دبي، في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الألمانية، أن المتحدثة الجديدة، أليسون كنج، باشرت عملها متحدثة رسمية باسم الحكومة البريطانية في المنطقة، وستتولى طرح المواقف البريطانية حيال قضايا الشرق الأوسط في مقابلات تجريها معها وسائل الإعلام العربية.

وبدأت أليسون كنج علاقتها مع اللغة العربية في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في غزة، وكانت طالبة في جامعة أكسفورد البريطانية عندما قضت عطلة صيفية في المخيم وقامت بتعليم اللغة الانجليزية كعمل تطوعي، وبعد ذلك درست أليسون اللغة العربية لمدة عامين في جامعة كولومبيا الأمريكية، إضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني في دمشق، ومارست التحدث بالعربية خلال عملها الدبلوماسي في الخرطوم.

وقالت أليسون كنج :"أتمنّى أن أتمكّن من خلال عملي الحالي من التعبير بشكل واضح عن اهتمام ومصالح بريطانيا بمنطقة الشرق الأوسط، وحرصها على التواصل مع شعوب المنطقة، فضلا عن العلاقات المتينة مع الشركاء والحلفاء".