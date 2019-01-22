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الرئيسية | خارج الحدود | تراجع طفيف لعدد المرفوضين عند الحدود الألمانية

تراجع طفيف لعدد المرفوضين عند الحدود الألمانية

تراجع طفيف لعدد المرفوضين عند الحدود الألمانية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 18:44

ذكرت صحيفة "راينشه بوست" الألمانية، نقلا عن إحصائيات من وزارة الداخلية، أن عدد الأشخاص الذين تم رفض دخولهم على الحدود الألمانية تراجع بشكل طفيف في عام 2018.

ورفضت الشرطة 12 ألفا و79 شخصا من إجمالي 42 ألفا و478 شخصا كانوا يعقدون العزم على دخول البلاد بصورة غير قانونية. وفي عام 2017 تم رفض 12 ألفا و370 شخصا من 50 ألفا و154 شخصًا.

وعلى الحدود الألمانية مع النمسا وحدها، وهي الحدود الألمانية الوحيدة التي يتم التحكم فيها بشكل نشط ، تم منع ستة آلاف و208 أشخاص من بين 11 ألفا و464 محاولة دخول غير شرعية، حسبما نقلت الصحيفة.

والعام الماضي، وافقت ولاية بافاريا، التي تشترك في حدود مع النمسا، مع الحكومة الاتحادية للمستشارة أنجيلا ميركل على أنها ستشكل قوة شرطة خاصة بها قوامها 500 فرد عند الحدود، وهي المدخل الرئيسي للمهاجرين الذين يحاولون دخول ألمانيا.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة داخلية بافاريا، فقد سجلت الدوريات بعد ستة أشهر من عمل قوة الشرطة الخاصة عند الحدود الألمانية النمساوية 15 ألفا و500 جريمة وجنحة خلال ستة أشهر.

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