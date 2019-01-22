24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)

  2. الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار" (5.00)

  3. سياسة تعريب وفرنسة المغرب مستمرة (5.00)

  4. نقابيون يربطون إغلاق "سامير" بعجز "البيجيدي" عن إدارة الأزمة (5.00)

  5. شركة صينية تعلن تشغيل "نور" 2 و3 للطاقة الشمسية في ورززات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا: فرنسا ليست لها مصلحة في استقرار ليبيا

إيطاليا: فرنسا ليست لها مصلحة في استقرار ليبيا

إيطاليا: فرنسا ليست لها مصلحة في استقرار ليبيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:50

واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الثلاثاء، حربا كلامية بين روما وباريس؛ وقال إن "فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع بليبيا، التي يمزقها العنف، بسبب مصالحها في قطاع الطاقة".

وقال سالفيني، ضمن تصريح للقناة التلفزيونية الخامسة، "فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع؛ ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا".

وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد استدعت السفيرة الإيطالية، أمس الاثنين، بعد أن اتهمت باريس من طرف لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، بـ"إشاعة الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خنيفري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:55
هؤلاء الشعبوييون في إيطاليا. همهم الوحيد هو إثارة الكراهية والعنف ضد العرب وفي مقدمتهم المغاربة. ماهو دليلكم في ذلك أيها المتطرفون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - ber nour الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:58
الكل ليست له مصلحة في استقرار أفريقيا وليس فقط ليبيا. نزيف الثروات والحفاظ بي دكتاتوريين هو الأهم من الاستقرار . يا دم السايل يا أفريقيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - aissam الثلاثاء 22 يناير 2019 - 14:06
ça c'est vrai cent pour cent tout le monde cherche sont intérêt
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - عماد تريكي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 14:08
هذه حقيقية يعرفها الجميع فالنموذج الفرنسي لا يمكن ان يعيش الا في افريقيا فهي تسيطر اقتصاديا وثقافيا وماليا وسياسيا في دول شمال افريقيا وجنوب الصحراء ولا تقبل باي منافس لانه بالنسبة لها مسالة حياة اقتصادها ونفوذها في افريقيا تعتبر افريقيا حديقتها الخلفية خصوصا وأنها تنصب الطبقة الحاكمة وتمنع اية نوع من الديمقراطية مما جعل مستعمراتها تعيش في فقر وحروب أهلية داءمة بينما تحول الثروات الى فرنسا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - المصطفاوي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 14:09
التصعيد الإيطالي ضد فرنسا له ما يبرره، سيما وأن فرنسا لم تستطع أن تخرج من عقلية الحقبة الإستعمارية وخصوصا تجاه إفريقيا المنهوبة خيراتها منذ بدايات القرن الماضي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.