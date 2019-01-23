تأخر اللقاحات المُضادة لطاعون المواشي يؤجج مخاوف الجزائريين

هسبريس - مصطفى شاكري

تَمرّ الجارة الجزائرية بمِحْنة شديدة بفعل حالة الطوارئ التي فرضها تفشي طاعون المواشي والحمى القلاعية منذ فترة ليست بالقصيرة، بعدما زحف الوباءان على 26 ولاية تعتبر "راعية الأمن الغذائي في اللحوم"، كما نفق أزيد من 12 ألف رأس من الماشية، الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا لثروة الجزائر الحيوانية، ما دفع عشرات المزارعين إلى الحديث عن الأزمة الخانقة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي.

وساهم تأخر وزارة الفلاحة في تزويد الفلاحين باللقاحات المضادة، التي يُرتقب أن تصل خلال نهاية الأسبوع الجاري، في انتشار طاعون المواشي بشكل مهول للغاية، إلى درجة أن أسواق الماشية قد أغلقت بشكل نهائي إلى حين القضاء على الوباء، وفق ما تداولته صحف جزائرية.

وتتخوّف الساكنة الجزائرية من تبعات الوباء؛ إذ تسبّب الطاعون في نقص فادح في عدد رؤوس الأغنام، الذي سينتج عنه خصاص في اللحوم الحمراء خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وموسم الصيف الذي تكثر فيه المناسبات الاجتماعية، ومن ثمة عدم تحقيق الاستقرار في أسعار بيع اللحوم، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى البحث عن مصدّرين جدد بغرض الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وبهذا الخصوص، عبّرت إيرلندا عن رغبتها في اقتحام سوق الجارة الشرقية، حسب تصريحات رئيس جمعية المصدرين الإيرلنديين، التي نقلتها صحيفة "الإخبارية الجزائرية".

وأشارت صحيفة "Dzair presse" إلى مخاوف الجزائريين من الأزمة التي تتخبط فيها الحكومة منذ شهور، على الرغم من تطمينات الجهات الرسمية ووعدها بتعويض المتضررين من الوباء، مشددة على الارتفاع التدريجي لأسعار اللحوم في الأسواق، بحيث انفتحت شهية المستوردين من أجل طلب المزيد من اللحوم الحمراء، في مقابل كساد اللحم المحلي الذي قاطعه المستهلك بشكل نهائي.

ونبّهت جريدة "المواطن الجزائرية" إلى التأخر الملحوظ في تزويد الفلاحين باللقاحات للحد من انتشار الوباء، وقال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح للصحيفة اليومية، إن "المنظمة تتابع هذه القضية، كوْن تبعاتها تعود على المستهلك مباشرة"، معبرًا عن أسفه لتأخر اللقاحات، في الوقت الذي أدت فيه الأزمة إلى ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق العمومية.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاح المضاد لطاعون المواشي من المرتقب أن تصل أولى دفعاته في نهاية الأسبوع الجاري، لكن هذه التطمينات تبقى في نظر المزارعين مجرد "احتمال" فقط، متوقعين أن تستمر الكارثة البيئية بسبب التأخر الكبير في معالجة الظاهرة منذ البداية، وفق الصحيفة الإلكترونية "ALG 24".