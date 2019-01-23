24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)

  2. مندوبية التخطيط: الأثمنة ارتفعت في السنة الماضية (5.00)

  3. مؤسسات إعلامية أجنبية تهتم بـ"حجاب ماء العينين" (5.00)

  4. مقترح قانون ينقل اختصاص تغيير "الساعة القانونية" إلى البرلمان (5.00)

  5. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قائد جيش الجزائر يتعهد بتأمين انتخابات الرئاسة

قائد جيش الجزائر يتعهد بتأمين انتخابات الرئاسة

قائد جيش الجزائر يتعهد بتأمين انتخابات الرئاسة
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:13

تعهد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري باحترام الدستور، وتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل المقبل.

وقال قايد صالح، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال زيارته لمقر قيادة الناحية العسكرية الأولى: "قيام فخامة السيد رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية للموعد الانتخابي 18 أبريل المقبل، سيكون فرصة سانحة أخرى يبرهن خلالها الجيش الوطني الشعبي عن قدراته العالية في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ويؤكد جاهزيته القصوى والدائمة من أجل إرساء كافة موجبات الأمن عبر كافة أرجاء الوطن".

وأضاف "إننا نتعهد في هذا السياق، بأن سير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم بإذن الله تعالى وعونه وقوته، في أجواء آمنة تسمح لشعبنا بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة بين الأمم".

كما أشار أن أفراد الجيش الجزائري يسعون إلى أن يوفوا بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم، بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي رفقة إخوانهم المواطنين، وفقا للإجراءات والقوانين السارية المفعول، مهاجما الأصوات التي تنتقد طريقة تصويتهم.

وأكد صالح، أن الجيش الجزائري جيش نظامي ومنظم يقوده رجال يدركون جيدا نطاق مسؤولياتهم ويعون حساسية، وأنه ملزم باحترام قوانين الجمهورية والدستور خاصة المادة 28 منه التي تحصر مهماه الدائمة في "المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - rado الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:20
حال لسانه يريد أن يقول، أتعهد بتزويرها بدل تامينها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - عبدالله الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:46
الجنرالات يظنون بأن الجزائر هي الوحيدة التي عندها جيش فكل يوم هدا القايد يدلي بتصريح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - اسمهان الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:52
حقيقة مضحك هاد شي،....كايفكرني بآفلام نبيل لحلو ...بحال فيلم الحاكم العام لجزيرة الشاكرباكربن ...وبالمناسبة ابعث تحية كبيرة لمخرجنا المحترم ...يليق هادشي سيناريو لشي،فيلم من اخراجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مواطن الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:52
حاميها حراميها، نتائج مضمونة و مؤكدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مراد الأربعاء 23 يناير 2019 - 01:58
احترام الدستور وتامين الانتخابات في الجارة الجزائر يعني فوز مرشح الجيش والجنيرالات عبد العزيز بوتفليقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.