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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تنصح مواطنيها بالإكثار من الوجبات النباتية

كندا تنصح مواطنيها بالإكثار من الوجبات النباتية

كندا تنصح مواطنيها بالإكثار من الوجبات النباتية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 يناير 2019 - 02:25

حدثت كندا، لأول مرة منذ 12 عاما، دليل الأغذية الذي يصدر عن وزارة الصحة ونصحت من خلاله الشعب بتناول المزيد من البروتين النباتي الموجود في الخضروات، مع الحد من استهلاك اللحوم والأسماك ومشتقات الألبان.

وأوضح دليل التغذية الكندي في نسخته المحدثة أن "تناول الأغذية النباتية مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين النباتي، قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة".

ومن بين المستجدات التي شملتها النسخة المعدلة من الدليل، الذي أصدرته كندا للمرة الأولى في عام 1942 كبرنامج غذائي أثناء الحرب العالمية الثانية، تبرز أيضا النصيحة بالاعتماد على المياه كمشروب رئيسي مقابل الحد من تناول العصائر بغرض التقليل من السكريات.

كما سلط الدليل الضوء على أضرار تناول المشروبات الكحولية وعدم وجود أي فائدة صحية منها لا سيما وأنها تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية.

وينصح دليل التغذية الكندي، أيضا، بتناول المزيد من الأطعمة التي يتم إعدادها بالمنزل بدلا من شراء منتجات مجهزة.

وأثارت النصائح بتقليل استهلاك منتجات الألبان واللحوم انتقادات المنتجين المحليين الذين أبرزوا تبعاتها السلبية على صحة الشعب على المدى البعيد، معتبرين أن مفاهيم دليل التغذية الجديد "لا تعكس الأدلة العلمية الأكثر تقدما المتاحة".

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