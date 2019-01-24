دراسة ألمانية: ربع الكاثوليك يقاطعون مقر الكنيسة

هسبريس - د.ب.أ

أظهرت دراسة في ألمانيا أن واحدا من بين كل أربعة من الكاثوليك الألمان ابتعد عن كنيسته.

وتبين من خلال الدراسة، التي تحمل عنوان "هل تظل عضوا في الكنيسة؟" والتي أجراها معهد زينوس لأبحاث السوق والمجتمع، وشملت جميع أنحاء ألمانيا، أن "منتقدي الكنيسة في ألمانيا وأغلبهم من الكاثوليك متوسطي الأعمار، يرون أن الكنيسة تنغص على الناس حياتهم وأنها تحاول إقناع الناس بأنهم مذنبون، حسبما أوضحت يانا جوتسكه، الباحثة في معهد زينوس، عند تقديم نتيجة الدراسة أمس الثلاثاء في ميونخ.

شملت الدراسة نحو 1400 كاثوليكي من جميع أنحاء ألمانيا بدءا من سن 18 عاما بشأن موقفهم من الكنيسة.

ورغم ارتفاع عدد منتقدي الكنيسة الكاثوليكية فإن نحو 80% من أتباعها أكدوا أنهم يشعرون أنهم مرتبطون بها بشكل أو بآخر "ولقد فاجأنا هذا العدد المرتفع جدا رغم اشتعال النقد من وقت لآخر ضد الكنيسة"، حسبما أوضحت جوتسكه.

وتبين من خلال الدراسة أن نحو 40% ممن شملتهم الدراسة تراودهم من وقت لآخر فكرة الخروج من الكنيسة، بل إن 7% منهم قد اتخذوا بالفعل قرار اعتزال الكنيسة.