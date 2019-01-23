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كُتّاب وآراء
مال غوغل وفيسبوك يحاول استمالة حكومة أمريكا
كشف محرك البحث غوغل، المملوك لشركة "ألفابت"، في مذكرة إفصاح ربع سنوية أنه أنفق مبلغا قياسيا بالنسبة للشركة، بلغ 21.2 مليون دولار، لكسب تأييد الحكومة الأمريكية في 2018 متجاوزا رقمه القياسي السابق البالغ 18.22 مليون دولار في 2012، وذلك في وقت تخضع فيه أنشطة محرك البحث لتدقيق واسع النطاق.
كما كشفت شركة فيسبوك، في مذكرة للكونغرس، أنها أنفقت 12.62 مليون دولار في 2018 على كسب تأييد الحكومة، وهو مبلغ أكبر مما أنفقت في أي وقت سابق، ارتفاعا من 11.51 مليون دولار أنفقتها قبل عام وفقا لمركز السياسة الاستجابية، وهو مؤسسة غير حزبية.
وأنفق محرك غوغل 18.04 مليون دولار على محاولات التأثير في الحكومة في 2017 وفقا لبيانات المركز.
ودرس أعضاء بالكونغرس ومسؤولون رقابيون قواعد جديدة للخصوصية ومنع الاحتكار لكبح نفوذ شركات الإنترنت الكبرى، مثل غوغل وفيسبوك وأمازون.
ويقول محللون ماليون إن القيود الرقابية في الولايات المتحدة، كما في أوروبا وآسيا، تتصدر قائمة ما يشغل المستثمرين في مجال التكنولوجيا.
وأنفقت مايكروسوفت 9.52 مليون دولار في 2018، وفقا لمذكرة الإفصاح التي قدمتها، ارتفاعا من 8.5 مليون دولار في 2017 ولكن أقل من 10.5 مليون دولار في 2013.
وأنفقت أبل 6.62 مليون دولار العام الماضي بالمقارنة مع رقمها القياسي، البالغ 7.15 مليون دولار في 2017، وفقا لبيانات المركز حتى عام 1998.
وكشفت غوغل عن أن المناقشات الجديدة مع الجهات الرقابية، في الربع الأخير من العام الماضي، شملت تكنولوجيا البحث التي تطبقها الشركة وإصلاح العدالة الجنائية والإصلاح الضريبي العالمي.
والشركة دائما بين أكبر المنفقين على محاولات التأثير في واشنطن إلى جانب بعض شركات الكابلات ومقاولي الدفاع وشركات الرعاية الصحية.