عجز الميزانية العامة يتقلص بنسبة 43% في عُمان

هسبريس ـ مُتابعة

أظهرت بيانات حكومية أن سلطنة عمان سجلت عجزا في الموازنة بلغ 1.87 مليار ريال (4.86 مليار دولار)، خلال الفترة من يناير إلى نونبر، بانخفاض نسبته 43 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

واستفادت سلطنة عمان، المنتجة للنفط، من ارتفاع إيرادات الخام في 2018، مع صعود أسعار النفط العام الماضي بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها الدول المنتجة.