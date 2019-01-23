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الرئيسية | خارج الحدود | عجز الميزانية العامة يتقلص بنسبة 43% في عُمان

عجز الميزانية العامة يتقلص بنسبة 43% في عُمان

عجز الميزانية العامة يتقلص بنسبة 43% في عُمان
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:59

أظهرت بيانات حكومية أن سلطنة عمان سجلت عجزا في الموازنة بلغ 1.87 مليار ريال (4.86 مليار دولار)، خلال الفترة من يناير إلى نونبر، بانخفاض نسبته 43 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

واستفادت سلطنة عمان، المنتجة للنفط، من ارتفاع إيرادات الخام في 2018، مع صعود أسعار النفط العام الماضي بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها الدول المنتجة.

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