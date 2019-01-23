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الرئيسية | خارج الحدود | قتيل في إطلاق للرصاص أمام مسجد بجنوب إفريقيا

قتيل في إطلاق للرصاص أمام مسجد بجنوب إفريقيا

قتيل في إطلاق للرصاص أمام مسجد بجنوب إفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 يناير 2019 - 13:45

قتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار أمام مسجد غرب مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، حسب ما أكدت مصادر شرطية اليوم الأربعاء.

ووقع الهجوم أمام المسجد مستهدفا القتيل؛ لكن شخصا كان يقف بقربه أصيب أيضا برصاصة طائشة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، لونجيلو دلاميني، "لا نعلم ما هو الدافع، ولم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن".

وأشارت وسائل إعلام جنوب إفريقية إلى أن القتيل كان رجل أعمال من أصل إثيوبي، من عرق أورومو، مضيفة أن المصاب يتلقى العلاجات في المستشفى.

وبحسب رواية الشهود فقد اقترب شخصان من الضحية وشرعا في إطلاق النار نحوه، حتى أجهزا عليه على الرغم من أنه حاول الفرار، ثم هربا صوب وجهة مجهولة.

خلال الأشهر الأخيرة شهدت جنوب إفريقيا العديد من الحوادث العنيفة في مساجد ومحيطها، من بينها اعتداء خلف قتيلا ومصابا بمدينة كيب تاون في نونبر الماضي.

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