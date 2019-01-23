طبيب إسرائيلي يساهم في إنقاذ الرئيس الفلسطيني

هسبريس - إفي

ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن طبيبا أرسلته إسرائيل إلى مدينة رام الله، بالضفة الغربية، ساعد في إنقاذ حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي.

وأفادت صحيفة "Ynet" الإسرائيلية الإلكترونية، دون أن تذكر مصادرها، بأن عباس البالغ من العمر 83 عاما استقبِل بالمستشفى الاستشاري العربي، في رام الله شهر ماي 2018، بعد إصابة خطيرة في أذنه تدهورت إلى حد أنها هددت حياته.

بعد سؤال لـ"إفي" لم ينف أو يؤكد كل من المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود والمتحدث باسم مكتب الرئاسة نبيل أبو ردينة وجود الطبيب الإسرائيلي في رام الله، وتقديمه الرعاية الصحية للرئيس الفلسطيني.

وفي ماي الماضي عرض ممثلون رسميون للحكومة الإسرائيلية، في سرية، وضع الرئيس الفلسطيني في مستشفى إسرائيلي خشية على حياته وعلى استقرار السلطة الوطنية.

ووفقا للصحيفة فإن الفلسطينيين نظروا في الأمر ولكنهم رفضوا هذا العرض في النهاية؛ تخوفا من رد فعل مخالف لدى الشعب، وهو ما قامت إسرائيل إزاءه بإرسال متخصص إلى المستشفى الذي احتجز به عباس، لينضم إلى الفريق الطبي الذي كان يعالجه بالفعل.

وبعد يومين في الرعاية المركزة، زال الخطر عن عباس وعاد إلى منزله بعد تسعة أيام من بقائه في المستشفى. والتزمت القيادة الفلسطينية الصمت حول حقيقة الحالة الصحية للرئيس، حسب ما نشرت صحيفة "Ynet".

وتعرض محمود عباس "أبو مازن" إلى وعكات عديدة في عام 2018، حيث كان في مستشفى "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة الأمريكية.