ترامب يعترف برئيس البرلمان قائدا مؤقتا لفنزويلا

هسبريس - د .ب .أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يعترف بشكل رسمي بإعلان خوان جويدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكان جويدو أعلن تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد خلال مشاركته في مسيرات مناهضة للحكومة في العاصمة كاراكاس.

وخاطب رئيس الجمعية الوطنية الآلاف من مؤيديه قائلا: " أؤدي أمامكم اليوم الموافق 23يناير، القسم بتسلمي رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا لوضع حد لاغتصاب السلطة".

ورددت الجماهير النشيد الوطني وسط تصفيق حاد.

وقدرت أعداد المشاركين في المسيرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة بمئات الألاف من المواطنين الذي طالبوا الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي.

وفي بيان بعد وقت قصير من إعلان جويدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، دعا الرئيس الأمريكي الحكومات الغربية الأخرى إلى الاعتراف بإعلان جويدو مع تعهده بمواصلة الضغط على حكومة كاراكاس.

وأضاف ترامب في بيانه "اعترف اليوم رسميا برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جويدو رئيسا مؤقتا للبلاد" ، مشيرا إلى الجمعية الوطنية باعتبارها "الفرع الشرعي الوحيد للحكومة".