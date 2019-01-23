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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعترف برئيس البرلمان قائدا مؤقتا لفنزويلا

ترامب يعترف برئيس البرلمان قائدا مؤقتا لفنزويلا

ترامب يعترف برئيس البرلمان قائدا مؤقتا لفنزويلا
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:40

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يعترف بشكل رسمي بإعلان خوان جويدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكان جويدو أعلن تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد خلال مشاركته في مسيرات مناهضة للحكومة في العاصمة كاراكاس.

وخاطب رئيس الجمعية الوطنية الآلاف من مؤيديه قائلا: " أؤدي أمامكم اليوم الموافق 23يناير، القسم بتسلمي رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا لوضع حد لاغتصاب السلطة".

ورددت الجماهير النشيد الوطني وسط تصفيق حاد.

وقدرت أعداد المشاركين في المسيرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة بمئات الألاف من المواطنين الذي طالبوا الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي.

وفي بيان بعد وقت قصير من إعلان جويدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، دعا الرئيس الأمريكي الحكومات الغربية الأخرى إلى الاعتراف بإعلان جويدو مع تعهده بمواصلة الضغط على حكومة كاراكاس.

وأضاف ترامب في بيانه "اعترف اليوم رسميا برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جويدو رئيسا مؤقتا للبلاد" ، مشيرا إلى الجمعية الوطنية باعتبارها "الفرع الشرعي الوحيد للحكومة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:58
المغرب ايضا يجب عليه ان يعترف بالرئيس الجديد لفنزويلا مثل دونالد ترامب نكاية في نظام مادورو الذي يكن العداء لوحدتنا الترابية و على تحالفه مع النظام الجزائري هذا هو القاون الذي يجب ان يسود في العلاقات الدولية انت ضدي فانا ايضا ضدك انت تعاديني و انا اعاديك فاتمنى من الدبلماسية المغربية ان تتعامل مع نظام جنوب افريقيا بنفس الاسلوب انت عدوي فانا ايضا عدوك و المهادنة و الاعتدال لن تنفع مع تلك الانظمة اما النظام الجزائري فهو حالة خاصة لابد من مواجهته بنفس العداوة التي يكنها لبلدنا لكن يجب اخذ بعين الاعتبار اواصر المحبة و الاخوة التي تجمع الشعبين المغربي و الجزائري تلك العلاقات الاخوية يجب ابقائها خارج الصراع مع النظام.
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18
2 - الرحمني الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:00
علي المغرب ان يسارع هو كذلك. للاعتراف بهذا الرءيس. لان مادورو. من بيادق ااجزاءر
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19
3 - samir الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:05
كل من لا يريد الانبطاح لامريكا يقذف خارج السلطة وهل الرؤساء والملوك العرب حلفاء امريكا وترامب اكثر ديمقراطية من نيكولاس مادورو ????
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-1
4 - Elbejaadi الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:10
Un élu démocratiquement qui ne plait pas aux judéo-chrétiens alors Hop il faut le déloger et soutenir son adversaire qui a perdu comme ils ont soutenu le perdant en Côte d’Ivoire comme ils ont soutenu le coup d’état en Égypte comme ils ont soutenu la destruction de Libye , Syrie , Iraq ........on appelle ça de l’impérialisme
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3
5 - Abrams الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:10
خير ما فعل ثرامب هذا مادورو هو عدونا بسبب دعمه للانفصاليين البوليخاريو
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1
6 - زكرياء المغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:24
وزارة الخارجية المغربية عليها الاعتراف بهذا الرئيس الجديد لفنزويلا الذي إعترف به دول أمريكا اللاتينية والدول الغربية
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0
7 - Othmane Mourad الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:29
يجب الاسراع بالاعتراف بل وحشد التاييد من دول شقيقة وصديقة لانهاك الطغمة الحاكمة المناصرة للنظام العسكري الجزائري و ربيبته البوليزبال،لعل النظام الجديد بفنيزويلا يناصرنا بدوره ويتراجع عن دعم اعداءنا.
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2
8 - لبيب ع وادي زم الأربعاء 23 يناير 2019 - 21:36
على وزارة خارجيتنا ان تبادر فورا للاعتراف بشرعية رئيس البرلمان الفنزويلي في قيادة بلده ، وهكدا ستسقط ورقة اخرى من اوراق المافيا العسكرية والمنضمة الارهابية البوليخارية ، كما سقطت ورقة صاحب مقولة زنقة زنقة والجردان والكلاب الضالة ، وكل الدكتاتوريات الرجعية ، اسيرة البروباغندا الفوضوية والتحريض على الانفصال وتقسيم الدول ، تحث مسمى تقرير المصير .
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