المشغِّلون يمنحون أعلى زيادة في الأجور ببريطانيا

هسبريس - رويترز

أشار مسح شركات إلى أن أرباب العمل البريطانيين منحوا موظفيهم أكبر زيادات في الأجور في عشر سنوات، أوائل 2019، في مؤشر جديد على أن معدل البطالة بالغ الانخفاض بالمعايير التاريخية بدأ في تسريع وتيرة نمو الأجور.

ووفقا لأرقام أولية، جمعتها "اكسبرت اتش.آر" لبيانات الأجور، فقد سجلت اتفاقات الأجور السنوية المبرمة هذا الشهر متوسطا بلغ 2.8 بالمئة مقارنة مع زيادات بنسبة اثنين بالمئة في دجنبر .

وأظهرت بيانات رسمية أن أجور العمال نمت بأسرع وتيرة لها في أكثر من عشر سنوات ،وبنسبة بلغت 3.4 بالمئة، بما يتناقض مع مؤشرات أخرى على حدوث تباطؤ اقتصادي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ منتصف السبعينيات.

وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يتوقع تحسنا في نمو الأجور، وقال كبير الخبراء الاقتصاديين فيه آندي هولدين، في أكتوبر، إن هناك مؤشرات على "فجر جديد" لزيادات الأجور.

وبافتراض تنفيذ سلس نسبيا للمرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بنك إنجلترا إنه سيحتاج لرفع سعر الفائدة تدريجيا لتعويض ضغوط التضخم الناتجة عن سوق العمل.