24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4516:3018:5520:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأمن يحيل خليجيين وعاملات جنس على المحكمة (5.00)

  2. لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)

  3. استطلاع يرصد انحدار ثقة الفرنسيين في الإعلام (5.00)

  4. محاربة الفقر (5.00)

  5. الجيش الفنزويلي يتعهد بالولاء للرئيس مادورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | معدل البطالة يستمر في تحقيق الارتفاع بالسويد

معدل البطالة يستمر في تحقيق الارتفاع بالسويد

معدل البطالة يستمر في تحقيق الارتفاع بالسويد
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 يناير 2019 - 00:40

ارتفع معدل البطالة في السويد للشهر الثاني على التوالي خلال دجنبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مكتب الإحصاء السويدي أعلن أن معدل البطالة ارتفع إلى 6.4% في دجنبر الماضي؛ مقارنة بـ 6.2% في نونبر المنصرم.

كما أضاف المصدر نفسه أن السويد شهدت تدفق للراغبين في نيل فرص العمل، وذلك ضمن ارتفاع وتيرة الهجرة إلى البلد الاسكندنافي ذاته.

وكانت السويد قد أضافت أكثر من 100 ألف وظيفة خلال العام الماضي، كما ارتفعت القوة العاملة لديها بواقع 90 ألف شخص.

وتوقع البنك المركزي السويدي استقرار معدلات البطالة عند أعلى من 6%خلال العام الجاري. بينما معدلات البطالة في السويد أعلى من جارتيها الدنمارك و النرويج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.