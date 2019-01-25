معدل البطالة يستمر في تحقيق الارتفاع بالسويد

هسبريس ـ مُتابعة

ارتفع معدل البطالة في السويد للشهر الثاني على التوالي خلال دجنبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مكتب الإحصاء السويدي أعلن أن معدل البطالة ارتفع إلى 6.4% في دجنبر الماضي؛ مقارنة بـ 6.2% في نونبر المنصرم.

كما أضاف المصدر نفسه أن السويد شهدت تدفق للراغبين في نيل فرص العمل، وذلك ضمن ارتفاع وتيرة الهجرة إلى البلد الاسكندنافي ذاته.

وكانت السويد قد أضافت أكثر من 100 ألف وظيفة خلال العام الماضي، كما ارتفعت القوة العاملة لديها بواقع 90 ألف شخص.

وتوقع البنك المركزي السويدي استقرار معدلات البطالة عند أعلى من 6%خلال العام الجاري. بينما معدلات البطالة في السويد أعلى من جارتيها الدنمارك و النرويج.