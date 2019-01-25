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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع استهلاك الجزائر من الغاز قد يهدد الصادرات

ارتفاع استهلاك الجزائر من الغاز قد يهدد الصادرات

ارتفاع استهلاك الجزائر من الغاز قد يهدد الصادرات
لامين شيخي*
الجمعة 25 يناير 2019 - 02:45

أفادت وثيقة حكومية ومسؤول كبير بقطاع الطاقة بأن الجزائر ستواجه صعوبات في الإبقاء على صادرات الغاز عند 50 مليون قدم مكعب سنويا في الأمد المتوسط، ما لم تكبح تنامي الاستهلاك المحلي من هذه المادة.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي بـ 4.7 بالمئة سنويا، ليصل إلى 67 مليون قدم مكعب بحلول 2028، وفقا لوثيقة من لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية.

وقالت اللجنة إنه في 2018 بلغ الاستهلاك المحلي 45.1 مليار.

وقال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومة للطاقة: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. ارتفاع الاستهلاك المحلي يعرض قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الأجانب للخطر".

ويقول مراقبون إن الإعلان عن الوثائق يأتي في إطار سعي المسؤولين إلى تحذير الرأي العام من أن الجزائر تحتاج إلى استغلال احتياطاتها من الغاز الصخري، وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العالم.

وأجرى البلد المنتج للنفط العضو في "أوبك" محادثات مع شركات نفط أجنبية كبيرة بشأن استكشاف الغاز الصخري في جنوب الجزائر.

وتريد سوناطراك تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف هذا العام، لكنها تريد ضمان عدم مواجهة الشركات الأجنبية احتجاجات محلية مثل تلك التي أجبرتها على إيقاف تجارب استكشافها للغاز الصخري مؤقتا بالقرب من حقل عين صالح الغازي في 2015.

وتدعم الجزائر أسعار الغاز والكهرباء في إطار منظومة رفاه اجتماعي أوسع نطاقا.

ويتحدث المسؤولون عن إصلاح ذلك الدعم، الذي يتضمن أسعار البنزين، لكنهم أجلوا أي خطوات في عام 2019 الذي سيشهد انتخابات رئاسية.

* رويترز

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