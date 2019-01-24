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الرئيسية | خارج الحدود | احتجاجات حاشدة تملأ شوارع مدن سودانية

احتجاجات حاشدة تملأ شوارع مدن سودانية

احتجاجات حاشدة تملأ شوارع مدن سودانية
من خالد عبد العزيز
الخميس 24 يناير 2019 - 18:41

قال شهود إن احتجاجات خرجت في عدد من المدن السودانية اليوم الخميس بينها العاصمة الخرطوم، في أوسع التظاهرات نطاقا ضمن احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت الشهر الماضي.

وقال شاهد من رويترز وشهود آخرون إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة.

كما خرجت احتجاجات في عدة مناطق في مدينة أم درمان ومدينتي بور سودان والقضارف حيث تجمع مئات المحتجين في منطقة بالسوق الرئيسية مرددين هتاف "يسقط بس.. حرية حرية".

واتسع نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة ليشمل أنحاء متفرقة بالسودان منذ يوم 19 ديسمبر كانون الأول، ويطالب كثيرون بنهاية حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

وحث تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات المتظاهرين على الخروج في تجمعات حاشدة من الساعة 1300 بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس والتوجه إلى قصر البشير على ضفاف نهر النيل في الخرطوم.

وقال التجمع في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إن المحتجين تجمعوا في مدن بينها مدني وسنار جنوبي الخرطوم بالإضافة إلى بلدات أصغر.

ووردت أنباء عن اندلاع احتجاجات في ولاية الجزيرة وقال شهود إن المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في حي النوبة جنوبي الخرطوم أيضا.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات كما اعتقلت مئات المحتجين وشخصيات المعارضة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد القتلى بسبب الاضطرابات 26 بينما تقول جماعات حقوقية إن أكثر من 40 لاقوا حتفهم.

وألقت السلطات اللوم في الاضطرابات على "مندسين" وعملاء أجانب وقالت إنها تتخذ خطوات لحل أزمة السودان الاقتصادية.

*رويترز

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