الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بإيران

هسبريس - رويترز

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربع منظمات قالت إنها مرتبطة إما بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو شركة إير ماهان المدرجة على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على لواء فاطميون وشركة فلايت ترافل ومقرها أرمينيا وشركة قشم إير فارس للطيران ومقرها إيران ولواء زينبيون.