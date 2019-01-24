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كُتّاب وآراء
بوتين يهاتف مادورو: ندعم الشرعية في فنزويلا
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي الخميس مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن دعمه للسلطات الشرعية في البلاد في ظروف تفاقم الأزمة السياسية الداخلية المستفزة من الخارج.
وقال الكرملين في بيان : "أعرب رئيس روسيا عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في سياق الأزمة السياسية الداخلية المستفزة من الخارج"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
واضاف " بوتين شدد على أن التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي،ودعا لإيجاد حل في إطار الدستور والتغلب على الخلافات في المجتمع الفنزويلي من خلال الحوار السلمي".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف "إن كاراكاس شريك مهم لروسيا وموسكو مهتمة بالحفاظ على العلاقات الطيبة وتطويرها".
وأعلن بيسكوف أن روسيا تتابع عن كثب الموقف في فنزويلا، وقلقة من التصريحات التي لا تستبعد التدخل في شؤونها والذي سيحمل تأثيرا سلبيا.
كانت روسيا قد استنكرت قرار الولايات المتحدة دعم خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا،بحسب بيان للخارجية الروسي