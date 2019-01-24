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الرئيسية | خارج الحدود | بوتين يهاتف مادورو: ندعم الشرعية في فنزويلا

بوتين يهاتف مادورو: ندعم الشرعية في فنزويلا

بوتين يهاتف مادورو: ندعم الشرعية في فنزويلا
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 24 يناير 2019 - 22:47

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي الخميس مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن دعمه للسلطات الشرعية في البلاد في ظروف تفاقم الأزمة السياسية الداخلية المستفزة من الخارج.

وقال الكرملين في بيان : "أعرب رئيس روسيا عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في سياق الأزمة السياسية الداخلية المستفزة من الخارج"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

واضاف " بوتين شدد على أن التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي،ودعا لإيجاد حل في إطار الدستور والتغلب على الخلافات في المجتمع الفنزويلي من خلال الحوار السلمي".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف "إن كاراكاس شريك مهم لروسيا وموسكو مهتمة بالحفاظ على العلاقات الطيبة وتطويرها".

وأعلن بيسكوف أن روسيا تتابع عن كثب الموقف في فنزويلا، وقلقة من التصريحات التي لا تستبعد التدخل في شؤونها والذي سيحمل تأثيرا سلبيا.

كانت روسيا قد استنكرت قرار الولايات المتحدة دعم خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا،بحسب بيان للخارجية الروسي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - elbejaadi الخميس 24 يناير 2019 - 23:01
l’impérialisme des judéo-chrétiens ne détruira plus grâce à la Russie dommage Sadam et kadafi n’avaient pas demandé de l’aide à la Russie comme Assad
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2 - sohail الخميس 24 يناير 2019 - 23:06
ترامب يلعب دور الشرطي بينما بوتين يلعب دور المحامي وفي الاخير الضحية مادورو سيتعرض للابتزاز من كليهما وسيقبل اذا اراد الاستمرار في الحكم سواء بالسلم او بخلق الفوضى كما يفعلون في مختلف الدول
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3 - زكرياء المغربي الخميس 24 يناير 2019 - 23:19
رؤساء فنزويلا كوبا نيكاراغوا الجزائر جنوب افريقيا سلفادور ديكتاتوريين من الدرجة الأولى مند وصولهما إلى السلطة أصبحت شعوبهم تعاني الفقر الجوع البطالة الاغتصاب الهجرة أصبحوا لدرجة ما أكل لحوم البشر كما يقع في جنوب افريقيا والهجرة بكثرة ففي فنزويلا أكثر من 10 في المئة من ساكنة البلاد فروا هاربين من بلدهم فأظن يجب على تلك القادة الديكتاتورين أن يرحلون بصفة نهائية عن السلطة
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