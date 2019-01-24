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الرئيسية | خارج الحدود | سويدي يكشف على فيسبوك نحره لطفليه وينتحر

سويدي يكشف على فيسبوك نحره لطفليه وينتحر

سويدي يكشف على فيسبوك نحره لطفليه وينتحر
هسبريس - و.م .ع
الخميس 24 يناير 2019 - 20:35

أفادت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، أن رجلا يبلغ من العمر 45 سنة قد اعترف على شبكة تواصل اجتماعي أنه قتل طفليه قبل أن يعلن أنه سيقتل نفسه.

وتم بث هذه المأساة بشكل مباشر عبر موقع فايسبوك انطلاقا من قرية في بلدية سالا، على بعد 125 كلم من شمال غرب ستوكهولم.

وأخبر عدد من أصدقاء الرجل في الفيسبوك الشرطة على وجه السرعة، وعند وصولهم إلى مكان الحادث، عثروا على جثث الوالد وطفليه في منزلهم.

وأكدت الشرطة أنه تم استخدام سلاح ناري في عملية القتل هذه، دون الكشف عن هوية الضحايا الثلاثة.

من جانبهم، عبر مسؤولو الفيسبوك عن "حزنهم العميق لما حدث".

وقال بيتر مونستر، مسؤول التواصل لدى فيسبوك : "إننا نشعر بحزن عميق من جراء هذه المأساة التي لا معنى لها، ونعرب عن خالص تعازينا لجميع أولئك الذين عانوا من جرائها".

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