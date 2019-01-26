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الرئيسية | خارج الحدود | الهجرة ترفع عدد سكان ألمانيا إلى مستوى قياسي

الهجرة ترفع عدد سكان ألمانيا إلى مستوى قياسي

الهجرة ترفع عدد سكان ألمانيا إلى مستوى قياسي
هسبريس - رويترز
السبت 26 يناير 2019 - 04:20

قال مكتب الإحصاء بألمانيا إن عدد سكان البلاد سجل العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83 مليون نسمة بسبب الهجرة الوافدة التي عوضت عجزا مزمنا في المواليد.

وأفاد المكتب بإن الأمر يتعلق بتقديرات مبدئية لعام 2018، وإن العدد كان في العام السابق 82.8 مليون نسمة.

وأظهرت البيانات أن صافي عدد المهاجرين في 2018 وصل إلى 380 ألف مهاجر في حين أن العجز في المواليد، وهو الفارق بين الوفيات والمواليد، يقدر بما بين 150 و180 ألفا.

وألمانيا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي سكانا، وسجلت نموا اقتصاديا لتسع سنوات متوالية.

وصافي عدد المهاجرين هو الأقل منذ عام 2012، وهو أقل بكثير مما كان عليه في 2015 عندما وصل حوالي مليون طالب لجوء معظمهم مسلمون فارون من مناطق صراع في الشرق الأوسط.

كما تجتذب ألمانيا آلاف الشبان الوافدين من دول أوروبية أخرى ممن يأتون للدراسة أو العمل.

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