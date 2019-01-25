24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)

  2. أنثربولوجي ألماني: دين محمد ﷺ واحد .. ولا وجود لـ"إسلام مغربي" (5.00)

  3. ماكدونالد: هذه آفاق العلاقات المغربية البريطانية بعد تطبيق "بريكسيت" (5.00)

  4. الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)

  5. فتوحات يتيم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بابا الفاتيكان: قتل النساء وباء في أمريكا اللاتينية

بابا الفاتيكان: قتل النساء وباء في أمريكا اللاتينية

بابا الفاتيكان: قتل النساء وباء في أمريكا اللاتينية
هسبريس - رويترز
الجمعة 25 يناير 2019 - 12:46

حث البابا فرنسيس زعماء أمريكا اللاتينية على محاربة الفساد والتصدي لعنف العصابات وتهريب المخدرات وقتل النساء الذي قال إنه أصبح "وباء" في القارة التي ولد فيها.

وتناول بابا الفاتيكان قضية الهجرة لليوم الثاني على التوالي قائلا إنه يجب عمل المزيد للتغلب على المخاوف والشكوك لأن المهاجرين يبحثون عن حياة أفضل.

وفي اجتماع مع أساقفة من أمريكا الوسطى، قال البابا إن الكثير من الشباب وجدوا أنفسهم "محاصرين ومحرومين من الفرص في ظل أوضاع صعبة لا يلوح لها حل في الأفق: العنف الأسري وقتل النساء- قارتنا تعاني من وباء في هذا الصدد- والعصابات المسلحة والمجرمون، وتجارة المخدرات...".

وكانت 2795 امرأة على الأقل من ضحايا قتل النساء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2017 وفقا للبيانات الحكومية المقدمة إلى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.