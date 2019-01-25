بابا الفاتيكان: قتل النساء وباء في أمريكا اللاتينية

هسبريس - رويترز

حث البابا فرنسيس زعماء أمريكا اللاتينية على محاربة الفساد والتصدي لعنف العصابات وتهريب المخدرات وقتل النساء الذي قال إنه أصبح "وباء" في القارة التي ولد فيها.

وتناول بابا الفاتيكان قضية الهجرة لليوم الثاني على التوالي قائلا إنه يجب عمل المزيد للتغلب على المخاوف والشكوك لأن المهاجرين يبحثون عن حياة أفضل.

وفي اجتماع مع أساقفة من أمريكا الوسطى، قال البابا إن الكثير من الشباب وجدوا أنفسهم "محاصرين ومحرومين من الفرص في ظل أوضاع صعبة لا يلوح لها حل في الأفق: العنف الأسري وقتل النساء- قارتنا تعاني من وباء في هذا الصدد- والعصابات المسلحة والمجرمون، وتجارة المخدرات...".

وكانت 2795 امرأة على الأقل من ضحايا قتل النساء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2017 وفقا للبيانات الحكومية المقدمة إلى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة.