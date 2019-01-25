24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادث مروع في ولاية أمريكية يتسبب في وفاة 3 أشخاص
- كيف كان يبدو مستقبل البشرية في 1900؟ .. توقعات فنان فرنسي
- حديث حول الهوية والشخصية المغربية
- نقش على مرمر شاهدتي
- حوار مع صديقٍ "وهّابي" حول مفهوم "القِوامَة"
نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)
ماكدونالد: هذه آفاق العلاقات المغربية البريطانية بعد تطبيق "بريكسيت" (5.00)
الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)
"هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني (4.50)
- مبروكي: المغربي يُهمل نظافته .. "الثور المْعْيافْ ما يْرْبّي كْتافْ" - (101)
- "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني - (92)
- معتقلو الريف يفقدون "ثقة الدولة" والأسر تستنجد بمحامين أجانب - (78)
- العثماني: أشعر بآلام التجار .. ولا زيادة في "البوطا" دون تشاور - (77)
- الديالمي: الإرهابيون "حَراكو الجنة" .. والجنس خارج الزواج مقبول - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرلمان اليوناني يصادق على اتفاق تسمية مقدونيا
صادق البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، على الاتفاق المبرم بين أثينا وسكوبيي لإعادة تسمية مقدونيا جمهورية مقدونيا الشمالية.
وصادق النواب اليونانيون، على الاتفاق "المثير للجدل" في كلا البلدين لإعادة تسمية جمهورية مقدونيا، ليتم بذلك رسميا حل النزاع بين البلدين الجارين الذي استمر زهاء 30 عاما.
وصوت لصالح الوثيقة، التي تجمع بين اليونان ومقدونيا، 153 نائبا برلمانيا؛ فيما عارض الاتفاق 146 نائبا برلمانيا. وكانت الحكومة التي طرحت المشروع لـ151 صوتا، أي الأغلبية النسبية.
واعتبر رئيس البرلمان اليوناني، نيكوس فوتسيز، أن عملية التصويت على الاتفاق، الذي أبرم بين حكومتي البلدين في يونيو الماضي، "تاريخية"، وأضاف أن المناقشات داخل البرلمان استمرت لأكثر من 38 ساعة قبل التصويت، والذي، بدوره، أصبح رقما قياسيا جديدا في تاريخ المؤسسة التشريعية اليونانية.
وكان البرلمان المقدوني صوت بدوره يوم 11 من يناير الجاري بالإيجاب على الاتفاق لتغيير اسم البلد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.
وتم توقيع الاتفاق بين اليونان ومقدونيا في يونيو 2018. ويعد هذا الاتفاق بين الدولتين واحدا من الشروط الرئيسية لبدء المفاوضات رسميا بشأن انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).