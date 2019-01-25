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الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان اليوناني يصادق على اتفاق تسمية مقدونيا

البرلمان اليوناني يصادق على اتفاق تسمية مقدونيا

البرلمان اليوناني يصادق على اتفاق تسمية مقدونيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 25 يناير 2019 - 21:20

صادق البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، على الاتفاق المبرم بين أثينا وسكوبيي لإعادة تسمية مقدونيا جمهورية مقدونيا الشمالية.

وصادق النواب اليونانيون، على الاتفاق "المثير للجدل" في كلا البلدين لإعادة تسمية جمهورية مقدونيا، ليتم بذلك رسميا حل النزاع بين البلدين الجارين الذي استمر زهاء 30 عاما.

وصوت لصالح الوثيقة، التي تجمع بين اليونان ومقدونيا، 153 نائبا برلمانيا؛ فيما عارض الاتفاق 146 نائبا برلمانيا. وكانت الحكومة التي طرحت المشروع لـ151 صوتا، أي الأغلبية النسبية.

واعتبر رئيس البرلمان اليوناني، نيكوس فوتسيز، أن عملية التصويت على الاتفاق، الذي أبرم بين حكومتي البلدين في يونيو الماضي، "تاريخية"، وأضاف أن المناقشات داخل البرلمان استمرت لأكثر من 38 ساعة قبل التصويت، والذي، بدوره، أصبح رقما قياسيا جديدا في تاريخ المؤسسة التشريعية اليونانية.

وكان البرلمان المقدوني صوت بدوره يوم 11 من يناير الجاري بالإيجاب على الاتفاق لتغيير اسم البلد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

وتم توقيع الاتفاق بين اليونان ومقدونيا في يونيو 2018. ويعد هذا الاتفاق بين الدولتين واحدا من الشروط الرئيسية لبدء المفاوضات رسميا بشأن انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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