قانون فلبيني جديد يمنح الحكم الذاتي للمسلمين

هسبريس - د.ب.أ

قالت لجنة الانتخابات في الفلبين، الجمعة، إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في جنوب البلاد المضطرب تم التصديق عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واختار حوالي 83 في المائة من أكثر من 84،1 مليون شخص صوتوا يوم الإثنين في خمس مقاطعات، فيما يعرف حاليا بإقليم مينداناو المسلم ذي الحكم الذاتي، التصديق لإقامة منطقة بانجسامورو الجديدة ذات الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.

وأضافت لجنة الانتخابات أن مدينة كوتاباتو جنوب البلاد، التي لم يتم تضمينها في الإقليم الحالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، صوتت لصالح الانضمام إلى الكيان الجديد.

ويعد إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي بندا رئيسيا من اتفاق سلام تم التوقيع عليه عام 2014 بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية، أكبر مجموعة إسلامية متمردة في البلاد.

وستجرى جولة ثانية من التصويت في السادس من فبراير في إقليمين آخرين، ليسا جزءا من الإقليم القديم الحالي المتمتع بالحكم الذاتي منذ 29 عاما، والذي لازال يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية.

وسيتمتع الكيان الجديد بحكم ذاتي أكبر في أمور مثل وضع الميزانية والعائدات والموارد الطبيعية والعدالة والخدمة المدنية للمسلمين الفلبينيين.

ويشكل مسلمو الفلبين أقل من 10 في المائة من السكان، في حين أن الغالبية من المسيحيين الكاثوليك. وكثيرا ما اشتكى المسلمون هناك من تجاهل الحكومة الوطنية لهم.

وشهدت عملية التنمية في مناطقهم في مينداناو عراقيل جراء عقود من أعمال العنف بسبب التمرد الانفصالي للمسلمين، ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.