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الرئيسية | خارج الحدود | جبهة القوى الاشتراكية تقاطع الرئاسيات الجزائرية

جبهة القوى الاشتراكية تقاطع الرئاسيات الجزائرية

جبهة القوى الاشتراكية تقاطع الرئاسيات الجزائرية
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 25 يناير 2019 - 22:15

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، الجمعة، الشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني إن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية، حرة، نزيهة وشفافة غير متوفرة على بعد ثلاثة أشهر من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ومن هذا فإن جبهة القوى الاشتراكية لن تقدم أي مرشح ولن تساند أي مرشح آخر".

وأكد الحزب أن "المشاركة في هذه الانتخابات تعطي مصداقية لواجهة ديمقراطية مزيفة"، معتبرا أن "الانتخابات مغلقة ومحسومة مسبقا لصالح مرشح النظام".

ودعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، الشعب الجزائري الذي قال عنه إنه " علم أن الإدلاء بصوته لن يغير شيئا، فالنتائج الرسمية لا تمثل إطلاقا المستوى الحقيقي للمشاركة"، إلى " مقاطعة كبيرة وسلمية لهذه الانتخابات التي تهدف إلى الإبقاء على نظام متسلط وقامع للحريات".

وفي يوم الأحد الماضي، أعلن علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، ورئيس الحكومة الجزائري الأسبق، استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة.

وانضم بن فليس، إلى الناشط السياسي، رشيد نكاز، الذي أكد عزمه خوض الاستحقاق الرئاسي، شأنه شأن اللواء المتقاعد علي غديري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - البحث عن توليفة الجمعة 25 يناير 2019 - 22:36
تم جس المشروع الاسلامي باشارات خارجية مؤخرا و ها هي الاجهزة القمعية تتاهل للنهائيات
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0
2 - مواطن مغربي الجمعة 25 يناير 2019 - 22:37
بوتفليقة سوف يترشح ضد نفسه و سوف يفوز على نفسه. سيناريو جاهز و مفصل على المقاس اللذي أراده من يحركون الدمية
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6
3 - نبيل المغربي الجمعة 25 يناير 2019 - 22:43
شعب مخلوع، نظام مشبوه، مستقبل مجهول
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6
4 - دمحم الجمعة 25 يناير 2019 - 22:50
يجب إغلاق هذا الحزب لأنه يستفيد من أموال الدولة لتعزيز السياسية و ليس لاتخلي عن واجبه أزاء المواطن الجزائري. ليس من الممكن أن لا تواجه الأحزاب السياسية الأحزاب الأخرى حتى و لو كانت أضعف أو أقوى. و إلا فتح مخبزة أفضل لكم.
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-5
5 - rado الجمعة 25 يناير 2019 - 22:52
نصيحتي للإخوة الجزائريين أن يصوتوا على رشيد النكاز، لمادا، لأنه مواطن جزائري دوا عقلية وتفكير أوروبي وغير متشبع بالفكر الهدام للجنرالات، تقوا بي، صوتوا لرشيد النكاز وستشاهدون الفرق الشاسع، هدا إن لم يقتل أمام الملأ كسلفه المرحوم بوضياف.
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5
6 - louardi dz الجمعة 25 يناير 2019 - 22:53
الشعب الجزائري سينتخب يوم 18افريل احد ابناءه اللذين يرىهم جذيرين بقيادة الجزائر و على قدر ثقل المسؤولية اللتي يتطلبها منصب رئيس الجمهورية سواء اكان من النضام او من المعارضة شريطة التزامه باحترام الدستور و النضام الجمهوري
لكن الشيء الاكيد انه مهما كان الرئيس فان سياسة الدولة الجزائرية تبقى ثابتة على مبادئها ولا تتغير بتغر الاشخاص او الحكومات ومن يراهن على المهرجين لتولي زمام الامور بالجزائر فهم حالمون واهمون الجزائر ماتو عليها رجال و ليست مسرح للمهرجين و البهلوانيين و المغامرين
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-6
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