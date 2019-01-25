جبهة القوى الاشتراكية تقاطع الرئاسيات الجزائرية

هسبريس - د .ب .أ

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، الجمعة، الشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني إن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية، حرة، نزيهة وشفافة غير متوفرة على بعد ثلاثة أشهر من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ومن هذا فإن جبهة القوى الاشتراكية لن تقدم أي مرشح ولن تساند أي مرشح آخر".

وأكد الحزب أن "المشاركة في هذه الانتخابات تعطي مصداقية لواجهة ديمقراطية مزيفة"، معتبرا أن "الانتخابات مغلقة ومحسومة مسبقا لصالح مرشح النظام".

ودعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، الشعب الجزائري الذي قال عنه إنه " علم أن الإدلاء بصوته لن يغير شيئا، فالنتائج الرسمية لا تمثل إطلاقا المستوى الحقيقي للمشاركة"، إلى " مقاطعة كبيرة وسلمية لهذه الانتخابات التي تهدف إلى الإبقاء على نظام متسلط وقامع للحريات".

وفي يوم الأحد الماضي، أعلن علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، ورئيس الحكومة الجزائري الأسبق، استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة.

وانضم بن فليس، إلى الناشط السياسي، رشيد نكاز، الذي أكد عزمه خوض الاستحقاق الرئاسي، شأنه شأن اللواء المتقاعد علي غديري.