جثة الطفل جولين تنشر الحزن عبر أرجاء إسبانيا

هسبريس - افي

تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم السبت، من الوصول للطفل الإسباني جولين البالغ عامين، الذي سقط في بئر عميق في 13 يناير الجاري، بمنطقة توتالان في مدينة مالقة جنوب إسبانيا، لكنها عثرت عليه جثة هامدة.

وكان جولين روسيوعالقا في حفرة قطرها 25 سنتيمترا وعمقها 107 أمتار؛ كانت محفورة ضمن عمليات بحث عن مياه.

وقبل دقائق من الإعلان الرسمي عن العثور على الطفل، سُمع من المنزل الذي يستضيف والدي جولين، منذ عدة أيام، بكاء وصراخ يكرر عبارة "لا يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى"، في إشارة على الأرجح لطفلهما الآخرالذي توفي منذ سنوات قليلة.

وبمجرد العثور على الجثة، أمرت السلطات بتشكيل لجنة قضائية من أجل التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع بينما كانت الأسرة تقضي عطلة الأحد في حقل بمنطقة توتالان.

وقضى جولين أكثر من 12 يوما عالقا في هذه الحفرة الباردة، وطوال هذه الفترة لم تتوقف فرق الإنقاذ عن البحث عنه بأعمال حفر شارك بها أكثر من 300 شخص، بمساعدة عشرات الحفارات التي أزالت ما يقرب من 83 ألف متر مكعب لحفر بئر مواز من أجل الوصول للصغير.

وعقب العثور على الطفل، الذي كانت تترقب إسبانيا بأسرها وضعه وتتابع أعمال الإنقاذ أملا في العثور عليه حيا، كتب ملك البلاد فيليبي السادس، عبر حسابه على "تويتر)" "نعرب عن ألمنا العميق وحزننا البالغ لأسرة جولين. ونوجه كل الشكر والعرفان لكل شخص أبدى، بلا هوادة، تضامنه غير المحدود".

بدوره، كتب رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي نفسه، قال فيها: "إسبانيا كلها تشاطر أسرة جولين الحزن اللانهائي الذي تشعر به الآن. لقد تابعنا عن قرب كل خطوة اتخذت من أجل الوصول إلى له. نشكر دائما الجهود الدؤوبة التي قام بها كل من شارك في البحث طوال هذه الأيام. كل الدعم والحب لوالديه وأحبائه".