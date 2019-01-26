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كُتّاب وآراء
جوايدو يقدم خطة إسقاط مادورو من رئاسة فنزويلا
قال خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، ضمن تصريح لصحيفة إيطالية إن لديه خطة انتقالية، من "ثلاث نقاط"، لينهي نظام الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وأضاف جوايدو، البالغ من العمر 35 عاما، في حوار مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن الخطة تتضمن "إنهاء الحكومة المغتصبة، وتشكيل حكومة مؤقتة، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة".
ودعا جوايدو الجيش الفنزويلي إلى تغيير موقفه والتخلص من مادورو، حتى إنه قال: "سيتم منح العفو للعسكريين المتورطين في أعمال قمع".
وأضاف المتحدث: "لطالما يكون العفو مطروحا على الطاولة في هذه المواقف. هدفنا هو عودة سلمية للديمقراطية والحرية وليس الثأر".
وتابع جوايدو أن "مجموعات صغيرة" الثكنات العسكرية غدا الأحد لمناقشة خيارات العفو. وذكر أن معسكره سوف ينظم "مظاهرة كبيرة""لدعوة المغتصب مادورو إلى مغادرة الساحة".
وفي خطاب تلفزيوني استبعد مادورو التنحي، ولكنه عرض لقاء خصمه، بينما رفض جوايدو العرض واصفا إياه بـ"الحوار الزائف"، وقال: "يجب أن يعلم النظام حاليا أنني لن أذعن للعبة"، زاعما وجود أشخاص بجانبه.