كتاب "رأس المال" بين أبرز مؤلفات أطفال الصين

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن معهدا صينيا للأبحاث صنف نسخة مصورة لكتاب "داس كابيتال" (رأس المال) لكارل ماركس كواحد من أبرز كتب الأطفال لعام 2018 .

وكان ماركس قد نشر أولا الكتاب في عام 1867، الذي يوجه انتقادا حادا للرأسمالية في أوروبا التي تتجه إلى التصنيع، لاسيما ظروف العمل السيئة الموجودة في المصانع.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن النسخة الجديدة تقلص المجلد الطويل إلى 150 صفحة، مع رسوم توضيحية ملونة لجذب الأطفال ما بين 8 سنوات و14 عاما، بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد ماركس.

ولا يزال ماركس المولود في ألمانيا يحظى باحترام في الصين، حيث كانت لكتاباته تأثيرات على الزعماء الشيوعيين الصينيين الأوائل، مثل ماو تسي تونغ وتشو انلاي، الذين قادوا بشكل ناجح ثورة شيوعية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي حين لا تزال البلاد محكومة من طرف الحزب الشيوعي، وكانت الصين قد فتحت اقتصادها المخطط مركزيا لإصلاح السوق في ثمانينيات القرن الماضي، تحت شعار "الاشتراكية بخصائص صينية"، ووالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.