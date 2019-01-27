الدين العام يتجاوز قيمة 78 مليار دولار بأوكرانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد تقرير دوري لوزارة المالية الاوكرانية أن الدين العام للبلاد تجاوز 78 مليار دولار .

وأوضح المصدر أنه الى غاية 31 دجنبر الماضي بلغ حجم الدين العام والديون المضمونة من طرف الدولة 78.32 مليار دولار، أو ما يعادل بالعملة المحلية 2.169 تريليون غريفنا.

وأشار التقرير الى أن ديون الدولة وقيمة الديون المضمونة من طرف أوكرانيا كانت قد بلغت، الى حدود 31 دجنبر 2017، نحو 76.31 مليار دولار؛ وهو ما يعادل بالعملة الوطنية 2.142 تريليون هريفنيا.