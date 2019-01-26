مسؤولة بريطانية: تنفيذ "بركسيت" معرّض للتأجيل

هسبريس - رويترز

قالت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، إن الموعد الرسمي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل، حتى أسبوعين، لمنح مزيد من الوقت لتصديق النواب على التشريع المتعلق به.

وليدسوم هي أكبر مسؤولة تشير إلى مثل هذا الاحتمال، بينما من المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل الأوروبي بحلول 29 مارس المقبل، لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مما ترك الباب مفتوحا أمام عدة احتمالات؛ من بينها الانسحاب بشكل فوضوي دون اتفاق.

ومن المفترض أن يصوت البرلمان على سلسلة من التعديلات يوم الثلاثاء القادم. وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

وقالت ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية: "بإمكاننا تمرير التشريع .. وأعتقد أننا، على الرغم من كل شيء، لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي، وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".

لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن "موقف الحكومة لم يتغير، ولا تبحث تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي".